Norbert Blüm, der kleine Boxer an Kohls Kabinettstisch

Norbert Blüm war Helmut Kohls treuester Minister. Der Herz-Jesu-Marxist mischte sich bis zuletzt in die Politik ein. Nun ist er gestorben.

Eigentlich war er immer ein Wanderer zwischen den Welten. Nie habe er irgendwo so richtig dazugehört, hat Norbert Blüm einmal gesagt. In der IG Metall, in die der spätere Sozialminister schon mit 14 eingetreten ist, war er stets der Schwarze - und in der CDU der Rote. Der Herz-Jesu-Marxist, der Aufsätze über den "Vorrang der Arbeit vor dem Kapital" schrieb und die gesetzliche Rente noch als sicher verteidigte, als das System bereits erste Erosionserscheinungen zeigte. Nun ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Seit 2019 war der Politiker infolge einer Blutvergiftung an Armen und Beinen gelähmt und saß im Rollstuhl.



Blüm war 16 Jahre Bundesarbeitsminister und ist doch nur mit einem Satz in Erinnerung geblieben. Noch Jahrzehnte später wurde ihm dieser eine Ausspruch auf der Straße nachgerufen, mitunter geradezu entgegengeschleudert, wie er einmal in einem Interview schilderte. Mal eher augenzwinkernd-freundlich, oft aber höhnisch und manchmal sogar in dem für ihn typischen Dialekt: "Die Rente ist sischer!"

Norbert Blüm ist tot: 16 Jahre war er Bundesarbeitsminister

Auch mit über 80 Jahren war Blüm noch jederzeit bereit, diesen Satz zu verteidigen. "Und zwar mit einer gewissen Wut im Bauch", wie er versicherte. Blüm sagte von sich selbst, er wäre ein "alter Rummel-Boxer", der den Schlagabtausch brauche.



Auf den Mund gefallen war er noch nie. Als angehender Werkzeugmacher wurde er so bald Jugendvertreter bei Opel in Rüsselsheim, ehe er über den zweiten Bildungsweg noch das Abitur ablegte, in Bonn Philosophie, Germanistik, Geschichte und Theologie studierte und schließlich promovierte. Auch seine Frau Marita, eine Malerin, lernte er dort kennen - in einer Vorlesung des späteren Papstes Joseph Ratzinger. Zehn Jahre später saß der umtriebige Hesse für die CDU im Bundestag.

Das Verhältnis zu Helmut Kohl war am Ende zerrüttet

Obwohl Blüm ein Mann ist, der sich immer wieder neu ausprobieren muss, hielt es keiner länger als er im Kabinett von Helmut Kohl aus: Die vollen 16 Jahre diente er dem Pfälzer als Sozialminister und setzte unter anderem den Aufbau der Pflegeversicherung durch. Seit dem Spendenskandal der CDU allerdings ist ihr Verhältnis zerrüttet.

Blüm hatte Kohl damals aufgefordert, den Ehrenvorsitz niederzulegen, seitdem hält der ihn für einen Verräter. Auch das Adjektiv "hinterfotzig" soll gefallen sein. Seinen Respekt gegenüber Kohls Leistung, sagt Blüm, schmälere das nicht.



Als Blüm selbst aus dem Bundestag ausschied, buchte er das im schönsten Arbeiterdeutsch unter "Schichtende" ab. "Ich muss aufpassen, nicht in die Rolle des nörgelnden Großvaters zu rutschen", sagte er damals - und konnte es doch nicht lassen, sich einzumischen.

2014 hat der Vater von drei Kindern ein Buch über die Willkür vor deutschen Gerichten geschrieben, und wenn er sieht, wie viele Flüchtlinge sich verzweifelt über das Mittelmeer nach Europa zu retten versuchen, bestätigt das nur den Herz-Jesu-Marxisten in ihm: "Wenn der Abstand zwischen Reich und Arm nicht kleiner wird, wird die Welt in große Turbulenzen geraten." Von Norbert Blüm, so viel ist sicher, wird weiter zu hören sein. (rwa, mit Material von dpa)

