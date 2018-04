vor 22 Min.

Nordkorea: Kim empfängt hochrangigen Politiker aus China Politik

Kim Jong Un hat in Nordkorea einen ranghohen Politiker aus China empfangen. Er wolle die "Freundschaft" zwischen den Ländern ausbauen.

Mit seinen Atom- und Raketentests sorgte Nordkorea 2017 für eine internationale Krise.



Inzwischen nähern sich Nordkorea, Südkorea und die USA wieder vorsichtig an.



Bis Anfang Juni soll ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und Machthaber Kim stattfinden.

Nordkorea-News im Blog

15. April: Kim empfängt hochrangigen chinesischen Politiker

Nach seinem Besuch in Peking hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen ranghohen Vertreter Chinas in Pjöngjang empfangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag meldete, empfing Kim den Leiter der internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Song Tao, der eine chinesische Künstlertruppe begleitete. Es gab demnach einen "fundierten Meinungsaustausch über wichtige Themen von gegenseitigem Interesse" und die internationale Lage.

Kim äußerte demnach die Absicht, die "traditionelle Freundschaft" zwischen beiden Staaten den Erfordernissen einer neuen Ära gemäß auszubauen. Song sagte seinerseits einen neuen Beitrag zu, um die "anhaltende und stabile Entwicklung" der beiderseitigen Beziehungen zu fördern. Die von Song begleitete Künstlertruppe nahm in Nordkorea an einem Frühlingsfestival teil, mit dem am Sonntag der Geburtstag des Staatsgründers Kim Il Sung gefeiert wurde.

12. April: Nordkoreas Parlament tagt ohne Machthaber Kim Jong Un

Nordkoreas Parlament hat seine Frühjahrssitzung offensichtlich in Abwesenheit von Machthaber Kim Jong Un abgehalten. Kims Name erschien am Donnerstag nicht in der Liste der Anwesenden, die die Staatsmedien einen Tag nach der Sitzung in Pjöngjang veröffentlichten. Die Anwesenheit Kims gilt nicht als obligatorisch. Kim habe seit seiner Machtübernahme Ende 2011 an sechs von acht Parlamentssitzungen teilgenommen, hatte das Vereinigungsministerium in Seoul vor der Tagung berichtet.

Unklar blieb, ob seine Abwesenheit mit den Vorbereitungen auf geplante Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA zusammenhing. Die Vorbereitungen der Treffen Kims mit Südkoreas Präsident Moon Jae In am 27. April und US-Präsident Donald Trump Ende Mai oder Anfang Juni haben eine Fülle von diplomatischen Aktivitäten ausgelöst. Zu seiner ersten Auslandsreise war Kim Ende März in China, um von Peking Rückendeckung zu bekommen. Moon und Trump wollen von Kim, dass er sich zu konkreten Schritten zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms verpflichtet.

In den Berichten über die Parlamentssitzung am Mittwoch wurden weder die Treffen noch das Atomprogramm genannt. Die Abgeordneten berieten demnach über die Errungenschaften und Ziele der 2016 beschlossenen Fünf-Jahres-Strategie zur Belebung der Wirtschaft und die Staatsfinanzen. Die im Ausland auch als Scheinparlament bezeichnete Oberste Volksversammlung tritt normalerweise nur ein- oder zweimal jährlich zusammen. Dabei werden weitgehend Beschlüsse der Staatsführung ratifiziert, wie etwa Budgetvorlagen und Personalentscheidungen.

10. April: Trump: Treffen mit Kim Jong Un bis Anfang Juni

In die Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong könnte Bewegung kommen. Trump erklärte am Montag, er wolle sich Ende Mai oder Anfang Juni mit Kim treffen. Bisher war der Monat Mai als möglicher Zeitraum für einen Gipfel genannt worden. Unklarheit herrscht weiterhin über einen möglichen Ort für ein solches Treffen.

Am Wochenende war deutlich geworden, dass Nordkorea offenbar eine wichtige Hürde für einen solchen Gipfel aus dem Weg geräumt hat und Gesprächen über einen völligen Abbau atomarer Kapazitäten auf der koreanischen Halbinsel zustimmen will.

Unterdessen hat China die Umsetzung eines weiteren Teils von UN-Sanktionen gegen Nordkorea verkündet. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, dürfen Maschinen, Software und Technologie, die einen "doppelten Verwendungszweck" haben - also sowohl für zivile Zwecke als auch für den Bau von herkömmlichen Waffen und Massenvernichtungswaffen genutzt werden können - nicht mehr nach Nordkorea exportiert werden.

Trump bestätigte, dass es zwischen den USA und Nordkorea bereits zu Kontakten gekommen ist. "Wir waren im Gespräch mit ihnen", sagte er am Montag. Beide Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen miteinander. Sollte es zu dem Treffen kommen, hoffe er auf eine Einigung. "Es könnte etwas sehr Spannendes herauskommen", sagte Trump.

9. April: Anklage gegen Südkoreas Ex-Präsidenten Lee Myung Bak erhoben

Der frühere südkoreanische Präsident Lee Myung Bak soll sich wegen des Vorwurfs der Korruption und des Machtmissbrauchs vor Gericht verantworten. Zweieinhalb Wochen nach seiner Verhaftung erhob die Staatsanwaltschaft gegen den 76-jährigen konservativen Politiker Anklage in 16 Punkten, wie südkoreanische Sender am Montag berichteten.

Lee wird unter anderem beschuldigt, während seiner Amtszeit als Präsident von 2008 bis 2013 Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen haben. Weitere Anklagepunkte lauten Steuerhinterziehung, Untreue sowie illegale Beseitigung offizieller Unterlagen aus dem Präsidialamt.

Die Anklage erfolgte nur drei Tage nach der Verurteilung von Lees Nachfolgerin im Präsidentenamt und ehemaliger Parteifreundin, Park Geun Hye, zu einer Haftstrafe von 24 Jahren wegen Korruption und anderer Vergehen. Park wurde im Gegensatz zu Lee vorzeitig ihrer Amtspflichten enthoben.

8. April: Nordkorea versichert USA offenbar Gesprächsbereitschaft zu Atomwaffen

Die Führung in Nordkorea hat den USA einem Bericht des Wall Street Journals zufolge versichert, dass bei einem möglichen Gipfeltreffen der Abbau des Atomarsenals verhandelt werden könne. Die Zeitung beruft sich auf Quellen aus der Administration von US-Präsident Donald Trump. Es habe Kontakte mit Nordkorea gegeben.

Damit hätte Nordkorea eine der Hürden aus dem Weg geräumt, die einem persönlichen Treffen von Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump noch im Weg stehen. Beide Seiten streben offenbar einen Gipfel im Mai an. Jedoch schienen die Vorbereitungen dafür zuletzt ins Stocken geraten zu sein.

4. April: Südkorea will Menschenrechte bei Gipfel aus Rücksicht auf den Norden aussparen

Die südkoreanische Regierung will das sensible Thema Menschenrechte beim bevorstehenden Gipfeltreffen mit Nordkorea offenbar aussparen. Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha bemühte sich am Mittwoch nach scharfen Warnungen aus Pjöngjang um Beschwichtigung: Bei dem Gipfel am 27. April sollten nur jene Themen besprochen werden, auf die sich beide Seiten geeinigt hätten, sagte sie. Damit solle "der Dialog gefördert" werden. Die Einbeziehung des Themas Menschenrechte werde "mehr Vorbereitung erfordern".

3. April: Pjöngjang und Peking wollen "freundschaftliche Beziehungen" ausbauen

Nordkorea und China haben bei einem Treffen ihrer Außenminister ihren Willen bekundet, ihre freundschaftlichen Beziehungen weiter auszubauen. Es sei "sehr wichtig", die "traditionelle Freundschaft" beider Länder "in der aktuellen Situation" aufrechtzuerhalten und weiter zu entwickeln, erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi bei einem Treffen mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong Ho am Dienstag in Peking. China begrüße "das Engagement Nordkoreas für die Entnuklearisierung der Halbinsel".

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho, der am Dienstag zu Gesprächen in Peking eintraf, sagte nach Angaben des chinesischen Außenministeriums, der Norden werde die "enge und strategische Kommunikation mit China in Bezug auf die koreanische Halbinsel" beibehalten. Vor dem Treffen mit Ri hatte Wang vor "allerlei Störungen" im koreanischen Friedensprozess gewarnt.

Der Besuch des Außenministers erfolgte eine Woche nach der Visite von Staatsoberhaupt Kim Jong Un in Peking. China ist der einzige gewichtige Verbündete und Handelspartner Nordkoreas, doch haben sich die Beziehungen eingetrübt, seit sich Peking hinter die UN-Sanktionen zur Eindämmung von Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm stellte.

2. April: Kim Jong Un besucht südkoreanisches Konzert in Pjöngjang

Premiere in Pjöngjang: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat ein Konzert südkoreanischer Künstler in Pjöngjang besucht - als erster nordkoreanischer Machthaber überhaupt. Er sei "dankbar für ein Geschenk wie dieses an die Menschen von Pjöngjang", sagte Kim am Sonntag laut einem Bericht ausgewählter Journalisten zu südkoreanischen Regierungsvertretern. Südkorea und die USA begannen unterdessen ihr in diesem Jahr verkürztes gemeinsames Militärmanöver.

Kim ist der erste nordkoreanische Machthaber, der ein Konzert südkoreanischer Künstler besucht hat. Es war die erste derartige Show in Pjöngjang seit mehr als zehn Jahren. Die Geste fällt in eine Zeit des politischen Tauwetters in den Beziehungen zwischen den beiden verfeindeten koreanischen Staaten. Kim dankte den südkoreanischen Künstlern dafür, dass sie einen "Frühling des Friedens" eingeläutet hätten, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

Kim verfolgte gemeinsam mit seiner Frau Ri Sol Ju - einer ehemaligen Sängerin - das Konzert im vollbesetzten, 1500 Menschen fassenden Großen Theater von Pjöngjang. Bildaufnahmen zeigten, wie das Ehepaar während der Aufführung munter mitklatschte. Demnach schüttelte Kim hinter der Bühne den südkoreanischen Stars die Hände und posierte für Fotos mit ihnen.

Er habe "großes Interesse für die Lieder und Texte" gezeigt, sagte ein Vertreter der südkoreanischen Delegation den anwesenden Reportern. Zudem habe sich Kim für mehr gemeinsame Kulturveranstaltungen ausgesprochen und ein weiteres Konzert für den Herbst in Seoul vorgeschlagen. "Bitte sagen sie (dem südkoreanischen) Präsidenten Moon Jae In, wie großartig eine solche Veranstaltung ist", sagte Kim demnach. Kim habe "gesagt, dass es ihn tief bewegt habe zu sehen, wie aufrichtig unseren Zuschauern das Konzert gefallen hat", schrieb KCNA. Das Konzert habe "das Verständnis für die südkoreanische Populärkultur vertieft".

An den insgesamt zwei Konzerten in Pjöngjang nehmen Stars wie Cho Yong Pil, Choi Jin Hee und die K-Popgruppe Red Velvet teil. Die gesamte Delegation aus Südkorea, der auch Tänzer, Techniker und Kampfsportler angehören, umfasst 120 Mitglieder. Das zweite Konzert soll am Dienstag stattfinden.

1. April: USA und Südkorea starten nach Verschiebung ihr Frühjahrsmanöver

Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben ihre größten jährlichen Militärübungen begonnen, die sie zunächst wegen der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im Februar verschoben hatten. Mit der Verschiebung hatten die beiden verbündeten Länder zugleich die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea unterstützt. Das Feldmanöver "Foal Eagle" werde jetzt etwa vier Wochen dauern, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Sonntag mit. Damit würde sich die Dauer um etwa die Hälfte verringern.

Beide Seiten hatten aber im März angekündigt, ihr Frühjahrsmanöver werde ähnlich umfangreich sein wie in den vergangenen Jahren, als bis zu 300 000 südkoreanische und mehr als 10 000 US-Soldaten teilnahmen. Neben "Foal Eagle" soll auch wie üblich die Kommandoschulung "Key Resolve" im April stattfinden.

Die Manöver hatten bisher regelmäßig Protest aufseiten der isolierten kommunistischen Führung in Nordkorea ausgelöst, die den USA Angriffsvorbereitungen unterstellte. Washington und Seoul bestreiten das.

Hubschrauber auf der US-Militärbasis Camp Humphreys südlich von Seoul. Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben ihre jährlichen Militärübungen begonnen. Foto: YNA

Die diesjährigen Frühjahrsübungen begannen gut einen Monat vor einem geplanten Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Moon will dabei auch über Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms sprechen. Beide Staaten hatten sich seit Jahresbeginn nach starken Spannungen wegen nordkoreanischer Raketen- und Bombentests im vergangenen Jahr wieder angenähert.

31. März: IOC und Nordkorea wollen bei Olympia-Vorbereitungen kooperieren

Das Internationale Olympische Komitee will mit Nordkorea bei dessen Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2020 und 2022 zusammenarbeiten und dem Land bei der Entwicklung des Sports helfen. Dies sicherte IOC-Präsident Thomas Bach bei einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang zu, wie die staatlichen Medien des Landes am Samstag berichteten. Das Treffen fand am Freitag statt, am Samstag kehrte der IOC-Chef zurück nach Peking. Mit dem dreitägigen Besuch Bachs setzte das IOC die diplomatischen Bemühungen um das isolierte Land fort.

Kim bedankte sich den Berichten zufolge bei Bach für die "besondere Aufmerksamkeit", die das IOC den Sportlern des Landes bei den Winterspielen im Februar geschenkt hatte. Die staatlich kontrollierten Medien ließen es dabei wie schon zuvor unerwähnt, dass die Spiele in Pyeongchang im benachbarten Südkorea stattgefunden hatten.

30. März: UNO sanktioniert 49 Schiffe und Firmen wegen Verstößen gegen Nordkorea-Embargo

Der UN-Sicherheitsrat hat insgesamt 49 Schiffe und Firmen wegen Verstößen gegen das Nordkorea-Embargo auf eine schwarze Liste gesetzt. Wie ein Diplomat in New York mitteilte, sind von der Strafmaßnahme 27 Schiffe, 21 Firmen und ein Geschäftsmann betroffen. Sie sollen Nordkorea geholfen haben, UN-Sanktionen zu umgehen.

Der UN-Sicherheitsrat hat Sanktionen gegen Firmen und Schiffe verhängt, die das Nordkorea-Embargo missachtet haben. Bild: Li Muzi/XinHua, dpa (Archivbild)

IOC-Chef Bach trifft Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un

IOC-Präsident Thomas Bach hat am Freitag in Pjöngjang Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Demnach hätten sich beide nach einem 30 Minuten dauernden offiziellen Treffen noch weitere 45 Minuten formlos bei einem Fußballspiel im Stadion Erster Mai der nordkoreanischen Hauptstadt unterhalten. Bach habe anschließend bestätigt, dass Kim Pläne unterstützt, nordkoreanische Sportler zu den Olympischen Spielen 2020 nach Tokio und zwei Jahre später nach Peking zu entsenden.

Bach traf bereits am Donnerstag zu seinem dreitägigen Besuch in Nordkorea ein. Am Flughafen war er zunächst von Sportminister Kim Il Guk und Jang Ung, Mitglied des Nordkoreanischen Olympischen Komitees, empfangen worden.

Bach hatte zum Abschluss der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang erklärt, dass das IOC den Dialog mit Nordkorea fortsetzen werde. Den gemeinsamen Auftritt von Sportlern aus Süd- und Nordkorea bei der Eröffnungsfeier und die Spiele der gesamtkoreanischen Eishockey-Mannschaft der Frauen zählten für den 64-Jährigen zu den Olympia-Höhepunkten. "Wir haben gezeigt, was der Sport leisten kann", hatte Bach zum Abschluss der Spiele im Februar gesagt. "Gespräche können zu einem positiven Ergebnis führen."

29. März: Süd- und Nordkorea einigen sich auf Gipfeltreffen am 27. April

Süd- und Nordkorea wollen ihr geplantes Gipfeltreffen am 27. April abhalten. Darauf hätten sich Vertreter beider Länder bei Vorbereitungsgesprächen am Donnerstag im Grenzort Panmunjom geeinigt, berichteten südkoreanische Sender. Das geplante Treffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll ebenfalls in Panmunjom stattfinden. Moon will dann die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zur Sprache bringen. Kim hatte nach Berichten chinesischer Medien bei einem Besuch in Peking Anfang dieser Woche seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt.

28. März: Besuch in China: Kim bekräftigt Willen zur Beseitigung der Atomwaffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen Willen zur Beseitigung der Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel unter bestimmten Bedingungen bekräftigt. Bei einem überraschenden Besuch in Peking, der am Mittwoch bestätigt wurde, tauschte sich Kim Jong Un mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über den Konflikt um sein Atomwaffen- und Raketenprogramm aus. Er bekräftigte seine Bereitschaft, nicht nur mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In sondern auch mit US-Präsident Donald Trump zu einem Gipfel zusammenzutreffen. Ein Termin wurde nicht genannt. Sonderzug nach Peking: Kim war tatsächlich in China

Ein Thema auf allen Titelblättern: Chinesische Tageszeitungen berichten über den Besuch des nordkoreanischen Machthabers in China. Bild: kyodo (dpa)

Kim Jong Un deutete seine Bedingungen für eine Lösung des Atomkonflikts an: "Die Frage der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel kann gelöst werden, wenn Südkorea und die USA auf unsere Bemühungen mit Wohlwollen reagieren, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen, während gleichzeitig progressive und synchrone Schritte in Richtung des Friedens ergriffen werden", zitierte ihn die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

27. März: Spekulationen über Geheimbesuch von Kim Jong Un in China

Spekulationen über einen Geheimbesuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Peking haben Hoffnungen auf Bewegung im Atomkonflikt mit Pjöngjang geweckt. Chinas Außenministerium wollte die Visite "gegenwärtig" nicht bestätigen, unterstrich aber, dass Peking alle Bemühungen für eine Beseitigung der Atomwaffen von der koreanischen Halbinsel unterstütze. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Hinweis auf drei Personen, die über den Besuch Bescheid wüssten, dass es sich bei dem mysteriösen hohen Gast aus Nordkorea tatsächlich um Machthaber Kim Jong Un handele.

Es wäre das erste Mal seit seinem Amtsantritt als Führer 2011, dass Kim Jong Un sein Land verlassen und China besucht hätte. Schon sein Vater Kim Jong Il hatte 2010 und 2011 ähnliche Geheimbesuche mit dem Zug in China gemacht, die erst nach seiner Rückreise bestätigt wurden. Er fuhr immer mit dem Zug, weil er Angst vorm Fliegen hatte. Ob der Sohn auch Flugangst hat oder vielleicht eher aus Sicherheitsgründen und aus Furcht vor einem Attentat in der Luft mit dem Zug fährt, war unklar.

Der dunkelgrüne Sonderzug, der am Montagnachmittag eintraf, ähnele jenem, den Kim Jong Il damals benutzt habe, berichteten japanische Medien. Die Visite war überraschend kurz, denn der mysteriöse Zug verließ den Bahnhof am Dienstagnachmittag schon wieder, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Zuvor gab es unbestätigte Berichte, dass ein Konvoi zum Bahnhof gefahren sei. Es gab strenge Sicherheitsmaßnahmen um das Staatsgästehaus Diaoyutai, wo der hohe Gast aus Nordkorea übernachtet hatte.

Für seinen Konvoi mit einer Motorradstaffel vorweg und mehr als einem Dutzend Fahrzeugen waren schon am Vormittag die Straßen nahe dem Staatsgästehaus abgesperrt worden. Die lange schwarze Limousine trug allerdings keine Nationalflaggen, schilderten Augenzeugen. Alle 10 bis 15 Meter standen uniformierte Soldaten am Straßenrand. Schon am Vortag hatte eine Ehrengarde den hohen Besucher am Bahnsteig empfangen. Einen solchen Aufwand betreibt Chinas Protokoll normalerweise nur bei Staatsgästen, berichteten Diplomaten.

ARCHIV - August 2010, China: Ein Sonderzug, der vom koreanischen Machthaber Kim Jong Un genutzt wird. Die Ankunft eines Sonderzuges mit einem hochrangigen Besucher aus Nordkorea in Peking hat Spekulationen ausgelöst, dass Machthaber Kim Jong Un überraschend China besucht. Foto: -/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: -

24. März: Nordkorea zu Gesprächen mit Südkorea kommende Woche bereit

Nordkorea und Südkorea setzen ihre Bemühungen um eine politische Annäherung fort: Die Regierung in Seoul teilte am Samstag mit, Pjöngjang habe einem hochrangigen Treffen am kommenden Donnerstag zugestimmt. Im Grenzort Panmunjom sollen nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums Gespräche über logistische Fragen im Zusammenhang mit dem für Ende April geplanten Gipfeltreffen geführt werden.

Beide Seiten würden jeweils drei Vertreter zu dem Treffen entsenden, hieß es weiter. Die südkoreanische Delegation werde von Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon geleitet, die nordkoreanische Delegation von dem für interkoreanische Angelegenheiten zuständigen Minister Ri Son Gwon. Das Treffen soll im Vereinigungs-Pavillon stattfinden, einem auf der nordkoreanischen Seite der Demarkationslinie liegenden Gebäude.

22. März: Nordkorea kündigt Parlamentssitzung für April an

Das Parlament in Nordkorea hat für den nächsten Monat die Frühjahrssitzung seines Parlaments angekündigt. Die Sitzung der Obersten Volksversammlung in Pjöngjang werde am 11. April stattfinden, berichteten die Staatsmedien am Donnerstag. In Südkorea erwarten Beobachter, dass bei der Sitzung in Pjöngjang außer der Billigung des Staatshaushalts auch neue Funktionäre in staatliche Organisationen ernannt werden. Ob Machthaber Kim Jong Un teilnehmen wird, war zunächst unklar. Die Sitzung würde vor einem für Ende April geplanten Treffen zwischen Kim und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In stattfinden.

Bericht: Japan schlägt Nordkorea Gipfel mit Kim Jong Un vor

Japan hat angeblich gegenüber Nordkorea den Wunsch nach einem Gipfeltreffen zwischen Regierungschef Shinzo Abe und Pjöngjangs Machthaber Kim Jong Un geäußert. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf diplomatische Kreise. Japan erhofft sich davon Fortschritte in der Frage von Entführungen japanischer Landsleute nach Nordkorea in den 70er und 80er Jahren. Jetzt, da sowohl die USA als auch Südkorea zur Lösung des Atomkonflikts in Kürze Kim treffen wollten, fürchte Japan, dass die Frage der Entführungen unter den Tisch fallen könnte.

Für Tokio ist das Thema der Entführungen mit das größte Hindernis für eine Normalisierung der Beziehungen mit Nordkorea. Die Verschleppten sollten Spionen Pjöngjangs beibringen, Japanisch zu sprechen, und ihnen helfen, sich wie Japaner zu verhalten. Erst 2002 gestand Nordkorea bei einem überraschenden Besuch des japanischen Regierungschefs Junichiro Koizumi, 13 Menschen verschleppt zu haben.

Fünf der Japaner konnten heimkehren. Nordkorea behauptete, die acht anderen Japaner seien gestorben und es habe keine weiteren Entführten gegeben. Damit war für Nordkorea die Sache beendet. Tokio geht jedoch von 17 entführten Landsleuten aus und fordert volle Aufklärung. In einer damals vereinbarten gemeinsamen Deklaration hatte Japan Nordkorea für den Fall einer Lösung der Entführtenfrage und einer Normalisierung der Beziehung wirtschaftliche Kooperation in Aussicht gestellt.

21. März: Südkoreas Präsident bringt Dreier-Treffen mit Trump und Kim ins Spiel

Südkoreas Präsident Moon Jae In kann sich nach eigenen Worten ein Dreier-Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorstellen. Moon betonte jedoch nach Angaben seines Büros am Mittwoch, dass solch eine Zusammenkunft von den geplanten Treffen zwischen ihm und Kim im April sowie Trump und Kim abhängen werde. Ziel der Gespräche müsse es sein, die koreanische Halbinsel vollständig atomwaffenfrei zu machen und einen dauerhaften Frieden zu schaffen, sagte Moon mit Blick auf den Atomstreit mit Nordkorea.

"Ein Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA nach einem innerkoreanischen Gipfel ist bereits ein historisches Ereignis", sagte Moon. Abhängig von den Resultaten könnte dies auch zu einem Dreiertreffen führen. Moon brachte die Idee bei einer Sitzung des Vorbereitungskomitees für seine Gespräche mit Kim ins Spiel.

Moon Jae In, Präsident von Südkorea, spricht von einem dauerhaften Frieden. Bild: Kyodo, dpa (Archiv)

Trump hatte sich nach Vermittlung Südkoreas am 9. März überraschend zu Gesprächen mit Kim bereit erklärt. Nach südkoreanischen Angaben will Kim dabei auch über einen Abbau des Atomprogramms seines Landes reden. Das Treffen soll bis spätestens Ende Mai stattfinden. Der Ort steht aber noch nicht fest. Schweden hatte sich zuletzt als Vermittler für das Treffen zwischen Kim und Trump angeboten.

Süd- und Nordkorea nähern sich seit Anfang dieses Jahres nach langer Funkstille wieder an. Die Annäherung wurde durch die Olympischen Winterspiele in Südkorea im Februar verstärkt. Bei einem Besuch südkoreanischer Sondergesandter in Pjöngjang nach den Spielen hatte Kim den Angaben Seouls zufolge auch ein Treffen mit Trump angeboten.

20. März: Seoul startet Charmeoffensive mit Popgrößen in Nordkorea

Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt geben südkoreanische Popgrößen in knapp zwei Wochen Konzerte in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang. Nach innerkoreanischen Gesprächen in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone an der gemeinsamen Grenze erklärte Seoul am Dienstag, 160 Künstler würden zwischen dem 31. März und dem 3. April in Pjöngjang auftreten. Dazu gehören Poplegenden wie Cho Yong Pil und Choi Jin Hee, die K-Popgruppe Red Velvet und Seohyun, ehemaliges Mitglied der bekannten K-Popband Girls' Generation.

Die K-Popband Red Velvet: Seoul schickt 160 Künstler ins Nachbarland, der Auftritt soll "Frieden und Versöhnung" dienen. Bild: Kim Hee-Chul/EPA, dpa

Der Norden habe eine entsprechende Einladung ausgesprochen, um die "Dynamik für Frieden und Versöhnung" beizubehalten, hieß es. Das international isolierte Nordkorea hatte zuletzt an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilgenommen. Bei einem Treffen in Pjöngjang vereinbarten eine südkoreanische Delegation und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zudem ein Gipfeltreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Kim, das Ende April in Panmunjom stattfinden soll. Auch ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump ist geplant.

Während der Olympischen Winterspiele im Februar waren 140 Mitglieder des nordkoreanischen Samjiyon-Orchesters in Südkorea aufgetreten und dort auf enormes Interesse gestoßen. Der letzte Auftritt südkoreanischer Künstler in Nordkorea fand im Jahr 2007 statt.

USA und Südkorea wollen Frühjahrsmanöver im April beginnen

Trotz der signalisierten Gesprächsbereitschaft Nordkoreas im Streit um sein Atomprogramm wollen die Streitkräfte der USA und Südkoreas im April ihre größten jährlichen Militärübungen wiederaufnehmen. Die mehrwöchigen Frühjahrsmanöver hatten in den vergangenen Jahren immer wieder heftige Proteste der kommunistischen Führung Nordkoreas ausgelöst, die den USA Angriffsvorbereitungen unterstellt hatte.

Das Feldmanöver "Foal Eagle" und die Kommandoschulung "Key Resolve" sollten jetzt am 1. April beginnen, teilten die Verteidigungsministerien in Washington und Seoul am Dienstag mit. Die beiden verbündeten Länder hatten den Beginn ihrer diesjährigen Frühjahrsübungen wegen der Olympischen und Paralympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang im Februar und März um einige Wochen verschoben.

Den Angaben zufolge wurde Nordkoreas Militär - wie üblich - über das UN-Kommando in Südkorea über die geplanten Manöver informiert. Diese würden ähnlich umfangreich sein wie in den vergangenen Jahren. An den Übungen nahmen in den vergangenen Jahren bis zu 300.000 südkoreanische und mehr als 10.000 US-Soldaten teil.

19. März: Nordkorea und USA verhandeln über Freilassung von drei US-Bürgern

Die nordkoreanische Führung verhandelt Berichten zufolge mit den USA und Schweden über die Freilassung von drei US-Bürgern, die in Nordkorea gefangen gehalten werden. Der in Seoul ansässige Fernsehsender MBC berichtete am Sonntag, Pjöngjang und Washington hätten eine abschließende Vereinbarung über die Freilassung von Kim Hak Song, Kim Sang Duk und Kim Dong Chul "praktisch erreicht".

Kim Kong Un ist Nordkoreas Machthaber. Medienberichten zufolge verhandelt er mit den USA über eine Freilassung von US-Bürgern. Bild: Wong Maye-E, AP/dpa

Nun würden Details über den Zeitpunkt der Freilassung ausgearbeitet, berichtete der Sender unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten südkoreanischen Diplomaten. Die Verhandlungen seien über die nordkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen und das US-Außenministerium gelaufen - einen inoffiziellen Kommunikationsweg namens "New Yorker Kanal".

18. März: BamS: BND informierte Bundestag über Angriffsgefahr aus Nordkorea

Der Bundesnachrichtendienst soll den Bundestag laut einem Medienbericht über die generelle Möglichkeit eines Raketenangriffs aus Nordkorea informiert haben. BND-Vizechef Ole Diehl habe vor wenigen Tagen einer Gruppe von Abgeordneten in geheimer Sitzung mitgeteilt, dass man "mit Sicherheit" sagen könne, dass Nordkorea mit seinen Raketen "mittlerweile Europa und auch Deutschland erreichen" könne, berichtet die Bild am Sonntag unter Berufung auf Teilnehmer. Nordkorea sei auch in der Lage, seine Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen auszustatten. Diehl wies aber auch daraufhin, dass die Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea ein Zeichen der Entspannung seien.

Gespräche zwischen Schweden und Nordkorea enden ohne greifbares Ergebnis

Die dreitägigen Gespräche über den Nordkorea-Konflikt in Schweden sind ohne greifbare Ergebnisse beendet worden. Das schwedische Außenministerium teilte am Samstag mit, die Beratungen hätten sich auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel konzentriert. Es sei über eine "friedliche Lösung des Konflikts gesprochen" worden. Weitere Themen seien die humanitäre Lage in Nordkorea und die Sanktionen gegen Pjöngjang gewesen. Zu möglichen Fortschritten im Hinblick auf ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un äußerte sich Stockholm nicht.

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho hielt sich sich für Gespräche in Schweden auf. Bild: Richard Drew, dpa (Archiv)

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho, der am Donnerstag nach Schweden gereist war, traf sich am Samstag erneut mit seiner schwedischen Kollegin Margot Wallström und Regierungschef Stefan Löfven. Ri äußerte sich wie schon in den Tagen zuvor nicht zu den Gesprächen.

Schweden ist derzeit nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und hatte sich als Vermittler in den Nordkorea-Konflikt eingeschaltet. Schweden war das erste westliche Land, das 1975 eine Botschaft in Nordkorea eröffnete. Diese vertritt in Pjöngjang auch die diplomatischen Interessen der USA, Kanadas und Australiens und spielt eine wichtige Rolle bei der Anbahnung diplomatischer Kontakte.

16. März: Trump hält an Plänen für Treffen mit Kim bis Ende Mai fest

US-Präsident Donald Trump geht weiter von einem Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un bis Ende Mai aus. Trump und sein südkoreanischer Kollege Moon Jae In hätten in einem Telefonat angesichts jüngster Entwicklungen vorsichtigen Optimismus geäußert, erklärte das Weiße Haus am Freitag. Trump und Moon hätten sich einig gezeigt, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen wolle, hieß es weiter. Konkrete Taten und nicht Worte seien der Schlüssel für eine dauerhafte Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Die Politik des "maximalen Drucks" auf Nordkorea müsse aufrechterhalten werden.

Nordkoreanischer Außenminister zu Gesprächen in Schweden

Die Anzeichen, dass Schweden Gastgeberland für ein mögliches Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird, verdichten sich. Am Donnerstagabend traf der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho zu einem zweitägigen Besuch in Schweden ein, wie die schwedische Zeitung Dagens Nyheter berichtete. Geplant seien Treffen mit seiner Kollegin Margot Wallstrom. Ihr Sprecher sagte, Thema solle auch die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel sein. Ende vergangener Woche hatte Trump völlig überraschend seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Kim erklärt und eine entsprechende Einladung akzeptiert. Allerdings stehen Ort und Zeit noch nicht fest. (AZ, dpa, afp)

