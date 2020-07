vor 38 Min.

Nordkorea riegelt Grenzstadt nach Corona-Verdachtsfall ab

Bild: -/KCNA via YNA/dpa

Bisher hat das abgeschottete Land Nordkorea als eines der wenigen Länder weltweit keine Corona-Infektionen gemeldet. Nach einem Verdachtsfall haben die Behörden nun eine ganze Stadt abgesperrt.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben wegen eines Verdachtsfalls mit dem Coronavirus die an Südkorea grenzende Stadt Kaesong komplett abgeriegelt.

In dem Fall handle es sich um einen früheren Überläufer, der am 19. Juli illegal die militärische Demarkationslinie zwischen beiden Staaten nach Nordkorea überquert habe, berichteten die Staatsmedien am Sonntag. Er stehe im Verdacht, sich infiziert zu haben.

Bei einem Dringlichkeitstreffen des Politbüros der Arbeiterpartei habe Machthaber Kim Jong Un für das betroffene Gebiet den Notstand ausgerufen. Sollte das Virus bei der Person nachgewiesen werden, wäre es offiziell der erste Corona-Infektionsfall in dem isolierten Land. Nordkorea hatte bisher erklärt, es sei von Infektionen verschont geblieben.

