Nürnberger Student (24) protestiert in Indien und wird ausgewiesen

In Indien, der größten Demokratie der Welt, gärt es. Was hinter dem Widerstand gegen zwei neue Gesetze steckt - und warum ein Deutscher deshalb ausgewiesen wurde.

Von Susanne Ebner

Die Wut in Indien wächst: Die Proteste gegen die Regierung ebben nicht ab. Während Studenten der Jamia Millia Islamia Universität in Neu Delhi das neue Jahr mit der Nationalhymne besangen, blockierten hunderte Frauen mit ihren Kindern die Straßen, um gegen zwei Gesetze zu demonstrieren, die das Land verändern könnten: das Staatsbürgerschaftsgesetz (CAA) und das "National Register of Citizens" (NRC). "Sie harren dort Tag und Nacht in der Kälte aus, um ihren Widerstand zu demonstrieren", schildert Shahid Siddiqui, Journalist und Menschenrechtsaktivist, die Lage.

Die Demonstrationen starteten Mitte Dezember und breiteten sich schnell auf insgesamt 56 Städte des Landes aus. "Die aktuelle Situation in Indien ist extrem fragil", sagt Monish Khetrimayum, Wissenschaftler am Zentrum für Internet & Gesellschaft (CIS) in Neu Delhi. In einigen Regionen sei ein Versammlungsverbot verhängt worden. "Außerdem wurde in vielen Teilen des Landes das Internet abgestellt." Die Regierung will die Demonstranten zum Schweigen bringen: Immer wieder schlugen Polizisten mit Stöcken auf Demonstranten ein und beschossen sie mit Tränengas. Mehrere Menschen starben.

Proteste in Indien: Deutscher Student wird ausgewiesen

In Deutschland erhielten die Proteste auch wegen Jakob Lindenthal Aufmerksamkeit. Der 24-jährige Student aus Nürnberg demonstrierte Ende Dezember in Chennai gegen die Pläne der Regierung. Mit dabei hatte er ein Schild, auf dem stand: "1933-1945. We have been there." Wenige Tage später wurde er des Landes verwiesen. "Ich habe das Gefühl, dass sich viele Menschen nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, da sie Angst vor Repressionen haben – vor allem in den gehobenen Posten", sagt Lindenthal im Gespräch mit unserer Redaktion. "Sie haben Angst, dass sie ihren Job oder ihre Karriereoptionen verlieren, wenn sie sich offen gegen die Regierung äußern." Umso mehr habe er das Gefühl gehabt, dass es seine Pflicht sei, etwas zu sagen. "Denn das Schlimmste, was mir aus meiner Sicht passieren konnte, war, ausgewiesen zu werden", sagt Lindenthal. "Für mich stand im Vergleich zu den Menschen, die in Indien leben, also deutlich weniger auf dem Spiel."

Doch was treibt so viele Menschen ausgerechnet in der größten Demokratie der Welt auf die Straße? Das stärkste Unbehagen bereitet vielen das Staatsbürgerschaftsgesetz. Es soll Menschen aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan, die vor 2015 nach Indien geflüchtet sind, erlauben, die indische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das Problem: Das Gesetz richtet sich an Hindus, Sikhs, Jains, Buddhisten, Christen und Parsen – nicht aber Muslime und andere Minderheiten. Das neue Gesetz bestimmt also erstmals indirekt die Religion als Kriterium für den Erwerb der Staatsbürgerschaft.

Muslime fühlen sich in Indien in die Ecke gedrängt

In vielen Teilen Indiens betrachtet man das CAA deshalb als verfassungswidrig, bestätigt der Direktor der Menschenrechtsorganisation "Commonwealth Human Rights Initiative" in Delhi, Sanjoy Hazarika: "Der Paragraph 14 garantiert Gleichheit aller Menschen unabhängig von ihrem Hintergrund oder der Religion." Ähnlich sieht es auch das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen. Das Gesetz sei "grundlegend diskriminierend". Muslime sind Indiens größte religiöse Minderheit, sie machen 14 Prozent der Bevölkerung aus, Hindus hingegen 80 Prozent. Viele Muslime fühlen sich wegen der hindunationalistischen Politik ihrer Regierung zunehmend unwohl. Nun fürchten sie, immer mehr marginalisiert zu werden. Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern ist laut Verfassung ein säkularer Staat.

Demonstranten halten Plakate und indische Nationalflaggen während einer Kundgebung hoch. Bild: Aijaz Rahi/AP, dpa

Neben dem CAA bereitet vielen Menschen in Indien auch das sogenannte NRC Sorgen. NRC steht für "National Register of Citizens", es ist ein Register, das feststellen soll, wer tatsächlich Bürger des Landes ist. Gleichzeitig sollen illegale Immigranten des Landes verwiesen werden können. Zum ersten und einzigen Mal umgesetzt wurde dieser Plan seit 2013 im Bundesstaat Assam im Nordosten des Landes. Letzten Veröffentlichungen zufolge wurden rund 31 der rund 33 Millionen der dort lebenden Menschen erfasst. Die zwei Millionen Menschen, die nicht für das NRC anerkannt wurden, drohen nun ihre Staatsangehörigkeit zu verlieren. "Sie konnten ihre Staatsangehörigkeit nicht nachweisen, weil ihnen die entsprechenden Dokumente fehlten", sagt Journalist Siddiqui. Ihnen könnte nun die Staatenlosigkeit drohen.

Indiens Innenminister bezeichnet Migranten als "Termiten"

Premierminister Narendra Modi beschwichtigt. Das Gesetz betreffe indische Bürger kaum, helfe aber religiös Verfolgten. Das nehmen ihm die Demonstranten nicht ab. Denn in Indien leben auch etliche Muslime, die in ihren Heimatländern religiös verfolgt wurden – etwa Rohingyas aus Myanmar –, und die erwähnt das Gesetz nicht. Auch bezeichnete Indiens Innenminister und Chef von Modis Partei, Amit Shah, illegale Migranten aus Bangladesch mehrmals als "Termiten". Viele Menschen fürchten daher, dass ihr Land abrückt von säkularen Werten und den Idealen von Gründervater Mahatma Gandhis. Und die Demonstrationen nehmen zu – auch weil die Regierung alles daran setzt, hart gegen sie vorzugehen.

