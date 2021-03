Nüßlein zeigt in der Masken-Affäre keine Einsicht

Neue Entwicklung in der Masken-Affäre: Nikols Löbel hat sein Mandat niedergelegt. Warum zögert Georg Nüßlein noch?.

Der letzte Dienst, den Georg Nüßlein der CSU erweisen will, ist ein Bärendienst. Es sei ihm ein Herzensanliegen, begründet er seinen Austritt aus der Bundestagsfraktion der Union, „jeglichen politischen Nachteil von meiner Partei abzuwenden“. Doch so selbstlos er auch klingen mag, so vergiftet ist dieser Satz: Er suggeriert eine Einsicht, zu der sich Nüßlein im Gegensatz zu seinem CDU-Kollege Nikolas Löbel in Wirklichkeit noch gar nicht durchgerungen hat. Im Gegenteil: Indem er sich anders als Löbel noch immer weigert, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen, vergrößert er den Flurschaden für die Union nur noch.

Masken-Affäre: Ein Abgeordneter soll Geld aus Aserbeidschan genommen haben

Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl liegen die Nerven in den C-Parteien blank. Zwei Abgeordnete, die aus der Not anderer ein lukratives Geschäft für sich selbst gemacht haben, ein Abgeordneter, der Geld aus dem autoritär regierten Aserbeidschan genommen haben soll, und dazu noch ein Gesundheitsminister, dem die Probleme in der Pandemie über den Kopf zu wachsen scheinen: So hatten sich die Wahlkampfmanager der Union den Start in die heiße Phase des Superwahljahres 2021 sicher nicht vorgestellt.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zum Beispiel, wo am Wochenende gewählt wird, hat die CDU bereits dramatisch an Zustimmung verloren - hier wie dort ist sie innerhalb weniger Wochen wieder hinter die Parteien der amtierenden Ministerpräsidenten zurückgefallen.

Söder und Laschet sind die Hände gebunden

Entgegen ihrer üblichen Taktik, Affären und Skandalen in bajuwarischer Bierruhe auszusitzen wie zuletzt das Mautdebakel um Verkehrsminister Andreas Scheuer, agieren die Parteispitzen von CDU und CSU diesmal ungewohnt offensiv. Kaum ein Spitzenpolitiker, der die Masken-Raffkes nicht schon zum sofortigen Verzicht auf ihr Bundestagsmandat aufgefordert hätte, weit und breit niemand, der sie mit dem Hinweis auf die nach wie vorgeltende Unschuldsvermutung verteidigt: Anstelle der alten Wagenburgmentalität ist eine neue Strategie der offenen Auseinandersetzung getreten.

Markus Söder und Armin Laschet spüren, dass die Ereignisse der vergangenen Wochen zu einer schweren Hypothek für ihren Wahlkampf werden können - wer auch immer am Ende Kanzlerkandidat der Union wird.

Gleichzeitig allerdings sind den Partei- und Fraktionsoberen die Hände gebunden. Niemand in Deutschland ist freier als ein Abgeordneter mit seinem Mandat. Es niederzulegen, ist alleine seine Entscheidung – eine Entscheidung, die Georg Nüßlein lieber heute als morgen treffen sollte.



