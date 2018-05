00:06 Uhr

Nur Gauland glaubt an ein Systemversagen beim Bamf Politik

Anne Will in ihrem neuen, alten Studio: Die Farbe Blau dominiert künftig – statt Orange –, weil Blau im „Ersten“ für Information und Aktualität steht. Ansonsten ändert sich nicht viel. Der rote Teppich muss zwar weichen, die Sessel aber bleiben – sowie das Konzept der Talkshow und Wills Art zu fragen: klug, hartnäckig, charmant.

Anne Will diskutierte mit ihren Gästen über die Bremer Bamf-Affäre und stellte die Frage: Einzelfall oder Systemversagen. In diesem Punkt waren sich viele einig.

Von Franziska Wolfinger

Die Flüchtlingspolitik war wieder einmal Talkshow-Thema. Anne Will sprach mit ihren Gästen über die Bremer Asyl-Affäre und die Frage, ob es sich bei den Vorkommnissen dort um einen Einzelfall handelt oder ob sie durch einen Fehler im System verursacht wurden. Eingeladen waren der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD), der Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alexander Gauland, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, Journalistin Christine Adelhardt und Stephan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium.

Warum erfuhr Horst Seehofer nicht schon früher von den Problemen in Bremer Bamf?

Für Mayer wurde es bereits zu Beginn der Sendung merklich unangenehm, als er sich dafür rechtfertigen musste, warum er den Innenminister nicht unverzüglich informiert hatte, als er am 4. April Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhielt. Das sieht sich derzeit heftigen Vorwürfen ausgesetzt. Mehr als 1200 Asylanträge sollen ohne ausreichende Rechtsgrundlage anerkannt worden sein. Staatssekretär Mayer wollte allerdings abwarten, bis Klarheit über die Gerüchte herrscht, bevor er sie Horst Seehofer vorlegt. Der wurde schließlich erst am 18. April von dem sich anbahnenden Skandal in Kenntnis gesetzt und fordert eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse. Das befürworten auch alle von Anne Wills Gästen. Auch das es strukturelle Probleme im Bamf gibt, räumen die politischen Gäste Pistorius, Göring-Eckardt und Mayer ein.

Gauland bekommt Gegenwind

Ein Systemversagen will außer Alexander Gauland im Fall Bremer Bamf in der Runde allerdings niemand sehen. Er sagte: „Das Systemversagen liegt in der Politik.“ Man könne nicht die Grenzen öffnen und 1,4 Millionen ins Land lassen, wie es Merkel getan habe. Für seine Aussagen, der sich ohnehin kaum ins Gespräch einbrachte, bekam der AfD-Politiker allerdings starken Gegenwind von der Runde. „Das wird ganz billig, was sie hier machen. Sie versuchen schon wieder das Land zu spalten“, sagte etwa Göring-Eckardt an Gauland gewandt. Und Pistorius betonte, es gehe nicht um irgendwelche Legenden und Märchen, die seit Jahren erzählt werden. Selbst Moderatorin Anne Will griff richtigstellend ein: Dass Grenzen geöffnet wurden, sei schlicht falsch. Die Grenzen zu Deutschland EU-Nachbarn waren schließlich schon seit Jahren offen. Zum Ende der Sendung fiel Gauland wieder mit einer Falschaussage auf. Als er von 600.000 Menschen sprach, die eigentlich abgeschoben werden müssten, wurde er wiederum von Will korrigiert. Die aktuellen Abschiebezahlen lauten: 230.000 Ausreisepflichtige, von denen 170.000 eine Duldung haben, also wegen Krankheit oder anderen Gründen nicht abgeschoben werden dürfen. 24.000 werden abgeschoben. Damit bleiben 60.000 übrig.

Wenig einig waren sich Diskutanten darüber, ob die von Seehofer forcierten Ankerzentren, für die sich bisher nur Bayern und Sachen ausgesprochen haben, eine gute Lösung für die strukturellen Probleme des Bamf sein können. Wichtig sei aber, den Fall in Bremen ordentlich aufzuarbeiten und für Qualitätssicherung in der Arbeit des Bamf zu sorgen.

