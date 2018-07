20.07.2018

Nur Kummer mit der Nummer Politik

Die Hotline des Bildungsministeriums zum Thema Weiterbildung wird kaum genutzt

Von Martin Ferber

„Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich“, singt der Künstler Max Raabe. An das „Infotelefon Weiterbildungsberatung“ beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, das im Januar 2017 von der damaligen Ministerin Johanna Wanka (CDU) freigeschaltet wurde, dachte Raabe dabei sicherlich nicht. Dennoch gilt der Song auch für das kostenlose Beratungsangebot des Ministeriums, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der bayerischen Grünen-Abgeordneten Beate Walter-Rosenheimer (Germering) zeigt.

Demnach sind es pro Monat nur einige hundert Anrufer, die sich unter der kostenlosen Nummer 0800-2017909 beim Bildungsministerium melden. Die wenigsten Anrufe gab es im Dezember, als das Telefon gerade mal 723 Mal klingelte, die meisten im Januar, als 1272 Mal um Rat gebeten wurde.

Für die Untätigkeit der bisherigen Ministerin Johanna Wanka wie ihrer Nachfolgerin Anja Karliczek (ebenfalls CDU) hat die Sprecherin für Aus- und Weiterbildung der Grünen-Fraktion kein Verständnis. „Bildungsministerin Karliczek verschläft beim lebenslangen Lernen ihren eigenen Part und versäumt es, durchschlagende Maßnahmen bei dem Thema zu ergreifen“, sagt Beate Walter-Rosenheimer. Karliczek müsse mehr unternehmen, um ihr Service-Telefon bekannter zu machen. Auch müsse der Service ausgeweitet werden, „um private Angebote und staatlich geförderte Maßnahmen erfolgreicher koordinieren zu können“.

Bildungsministerin Karliczek verteidigt dagegen das Engagement ihres Hauses. „Die Weiterbildungsberatung in all ihren Möglichkeiten bekannter zu machen, ist ein Punkt unseres Berufsbildungspakts, welchen wir gerade erarbeiten.“ Dazu gehöre „selbstverständlich auch das Infotelefon Weiterbildungsberatung“. Es sei für alle Menschen „eine erstklassige Anlaufstelle, die sich für Weiterbildung interessieren“. Insofern, so Karliczek, „freue ich mich über die Unterstützung von Frau Walter-Rosenheimer“.

Damit es im Bildungsministerium nicht länger heißt: „Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich…“

