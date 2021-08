Österreich

vor 16 Min.

Wie die Grünen in Österreich unter der ÖVP leiden

Österreichs Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler fehlt die Menschlichkeit in der ÖVP.

Plus Die Öko-Partei ist in Wien Teil der Regierungskoalition. Dafür muss sie so manche Kröte schlucken. Manchmal driftet die Zwangsehe ins Groteske ab.

Von Werner Reisinger

Es ist eine eher blasse Handschrift, die Österreichs Grüne in der Regierung von Kanzler Sebastian Kurz aufweisen, und nicht selten wirkt die Öko-Partei unter dem dominanten Kanzler fast wie ein Fremdkörper, oft auch, als wäre sie Oppositions- und Regierungspartei in einem. Regelmäßig kommt es zum offenen Schlagabtausch zwischen den Regierungsparteien, Bereiche zu finden, in denen Schwarz und Grün eine gemeinsame Linie verfolgen, gleicht eher einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen