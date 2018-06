14:21 Uhr

Österreichs Kanzler setzt auf "Paradigmenwechsel" in Asylpolitik Politik

Auf dem EU-Gipfel kann nach Einschätzung des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz eine grundlegende Trendwende in der Asylpolitik eingeleitet werden.

Sebastian Kurz sagte, er sei sehr optimistisch, dass die Staats- und Regierungschefs in ihren Beratungen zu einem "Paradigmenwechsel" kommen. Vereinbart werden könnte die Errichtung sogenannter "Anlandezentren oder -plattformen" für Migranten, die sich von Nordafrika aus über das Mittelmeer Richtung Europa aufmachen wollten, so der konservative ÖVP-Politiker am Donnerstag vor dem Beginn des Gipfels in Brüssel.

"Das ändert alles", sagte er zu den Plänen. Solche Schutzzonen machten es weniger attraktiv, sich überhaupt illegal auf den Weg übers Meer zu machen. Zudem würde Schleppern die Geschäftsgrundlage entzogen. Dies könne dazu führen, "dass wir das Ertrinken im Meer beenden", sagte er. Auch werde die gegenwärtige Überforderung mit den Migranten in Mittel- und Südeuropa gelindert. Dies sei etwas, wofür seine Regierung "jahrelang gekämpft habe".

Auf die Frage, ob sein Land ein bilaterales Abkommen mit Deutschland über die Rückführung von Migranten abschließen werde, antwortete Kurz ausweichend. Er sei für eine "europäische Lösung", das Stärken der Grenzschutzagentur Frontex und die geplanten Anlandeplattformen. Aber natürlich sei Österreich gegen das Weiterwinken von Migranten. Das Dublin-Abkommen solle weiter gelten, "solange es nichts Besseres gibt". Es sieht vor, dass Migranten in dem Land ihren Asylantrag stellen, wo sie zuerst in der EU ankommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuvor in Berlin die Erwartungen an das Gipfeltreffen gedämpft. Sie sagte, die EU-Staaten seien noch nicht bereit, sich auf ein gemeinsames Asylsystem zu einigen. Deshalb sei es sinnvoll, jetzt schon eine "Koalition der Willigen" zu bilden. (dpa)

Themen Folgen