23.04.2019

Ostermärsche in rund 100 Städten

Abrüstung zentrales Thema

In rund 100 Städten haben nach Angaben der Friedensbewegung über Ostern Aktionen für Frieden, Abrüstung und Gerechtigkeit stattgefunden. „Zentrale Forderungen bei den Ostermärschen waren Abrüstung, eine atomwaffenfreie Welt und der Stopp von Rüstungsexporten“, teilte das Netzwerk Friedenskooperative am Sonntag in Bonn mit.

Durch das gute Wetter und die „besorgniserregende politische Weltlage“ habe die Zahl der Teilnehmer in diesem Jahr wieder zugenommen. Auch das Thema Klimawandel sei durch die „Fridays for Future“-Bewegung präsenter als in den Vorjahren und habe neue Menschen zu den Ostermärschen gebracht. Die Veranstalter der Ostermärsche würden von einem Zuwachs der Teilnehmerzahlen berichten, hieß es weiter. Laut Netzwerk Friedenskooperative ist seit 2014 ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dies liege zum einen daran, dass neue Ostermärsche hinzugekommen seien. Zudem würden Parteien, Gewerkschaften und ökologische Bewegungen vermehrt an den Märschen teilnehmen. (epd)

