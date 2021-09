Australien, England, Israel: Wie die Welt mit der vierten Corona-Welle ringt

Nicht nur in Deutschland steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder an. Weite Teile der Welt haben mit einem deutlich massiveren Anstieg zu kämpfen. Ein Überblick.

Israel - der Turbo gerät ins Stocken Foto: dpa

In Israel hat gerade das Schuljahr zum zweiten Mal in Folge unter Corona-Bedingungen begonnen. Für rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche gilt eine Maskenpflicht. Experten befürchten dennoch, dass der Schulbeginn das Infektionsgeschehen weiter befeuern könnte. Denn auch in Israel können Kinder unter zwölf Jahren nur in seltenen Ausnahmefällen geimpft werden – aufgrund des hohen Anteils von Kindern an der Bevölkerung ist eine Herdenimmunität kaum zu erreichen. Etwa eine Viertelmillion Schüler müssen an Fernunterricht teilnehmen – entweder, weil sie in Corona-Quarantäne sind oder weil die Zahl geimpfter Kinder in ihren Klassen zu niedrig ist. Die Entwicklung ist für viele Länder von besonderem Interesse, da dort Entwicklungen bisweilen früher einsetzen, weil das Land einen Impfvorsprung hatte. Seit Ende Juli verabreicht Israel zudem als erstes Land weltweit dritte Impfungen gegen das Coronavirus, rund zwei Millionen Menschen sind bereits dreifach geimpft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .