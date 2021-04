Parteivize Manfred Weber sichert Söder volle Unterstützung der CSU zu

Exklusiv Der Europapolitiker Manfred Weber stellt sich hinter seinen Parteifreund Markus Söder. "Wenn er antreten will, dann hat er die volle Unterstützung der CSU."

Der stellvertretende CSU-Chef und Europapolitiker Manfred Weber hat sich für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Unions-Kanzlerkandidat ausgesprochen. "Markus Söder hat das Zeug zum Kanzler und genießt viel Vertrauen in der Bevölkerung", sagte Weber gegenüber unserer Redaktion. "Wenn er antreten will, dann hat er die volle Unterstützung der CSU", kündigte der EVP-Fraktionschef des Europäischen Parlaments vor der CSU-Präsidiumssitzung an.

Weber forderte eine schnelle Entscheidung der Union: "Wir dürfen bei der Festlegung des Kanzlerkandidaten keine weitere Zeit verlieren", sagte er der Zeitung. "Entscheidend ist, dass die Union den Wahlkampf dann geschlossen führt", betonte der CSU-Vize. "Wir werden die Bundestagswahl nur als Team gewinnen", fügte er hinzu.

