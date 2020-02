vor 5 Min.

Parteivorsitz: CDU plant Sonderparteitag für Ende Juli

Eigentlich wollte die CDU erst Ende des Jahres über den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur entscheiden. Nach der Wahl in Hamburg soll nun aber alles viel schneller gehen.

Die CDU will die Wahl eines neuen Vorsitzenden nicht auf die lange Bank schieben: Wie die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach Beratungen der Führungsspitze der Partei am Montagmittag in Berlin mitteilte, soll ihre Nachfolge auf einem Sonderparteitag am 25. April geklärt werden.

Mögliche Bewerber würden noch in der laufenden Woche erklären, ob sie kandidieren wollten, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie gehe davon aus, dass es auch bei den möglichen Kandidaten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Interesse an einer Bewerbung gebe. Als einziger hat bisher der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Kandidatur angekündigt.

Bei ihren Gesprächen habe es Einvernehmen gegeben, dass sich auch die möglicherweise Unterlegenen erkennbar und sichtbar in die Parteiarbeit einbinden würden. Damit sei die Grundlage dafür gelegt, dass selbst nach einer strittigen Entscheidung deutlich sei, dass die CDU nur bei breiter Aufstellung stark und zukunftsfähig sei.

AKK: Entscheidung über CDU-Vorsitz als Präjudiz für Kanzlerkandidatur

Mit der Entscheidung auf dem Parteitag werde zudem die Frage geklärt, wer der Kanzlerkandidat der CDU sei. Wie man zu einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union gemeinsam mit der CSU kommen werde, müsse dann ihr Nachfolger als Parteichef klären müssen. Diese Wahl in acht Wochen sei mehr als nur die Wahl eines Bundesvorsitzenden, sondern ein ganz klares "Präjudiz" für die Kanzlerkandidatur.

Kramp-Karrenbauer hatte sich zunächst dafür ausgesprochen, Parteivorsitz und Spitzenkandidatur auf dem regulären Bundesparteitag Anfang Dezember in Stuttgart zu klären. Dieser Fahrplan wurde aber über den Haufen geworfen – nicht zuletzt wegen des Drucks durch den Koalitionspartner CSU, der auf eine schnelle Klärung der Personalsituation in der großen Schwesterpartei dringt.

Nach den Parteistatuten müssen Kandidaten für den Parteivorsitz von einem Kreisverband nominiert werden. Alternativ kommen dafür auch Bezirks- oder Landesverbände sowie CDU-Vereinigungen wie die CDA oder die MIT in Frage. Last-Minute-Kandidaten können auch noch beim Parteitag selbst ihren Hut in den Ring werfen – Voraussetzung dafür ist der Vorschlag durch mindestens einen stimmberechtigten Delegierten.

Neuer CDU-Chef auch Kanzlerkandidat? CSU ärgert sich über Aussage

Bei der CSU reagierte man am Montag verärgert auf die Aussagen Kramp-Karrenbauers zur "Präjudiz". "Man sei sehr verwundert über das Vorgehen, das sei so nicht abgesprochen gewesen", hieß es dem Vernehmen nach am Montag aus der CSU-Spitze in München. Die CSU gehe fest davon aus, dass die Suche nach dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten wie in der Vergangenheit auch Sache der dann amtierenden Parteichefs von CDU und CSU sei.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen