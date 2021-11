Team Teamlösung: Was die CDU mit Zahnärzten und Fußball-Klubs verbindet

Kennt jeder aus dem Vorstellungsgespräch: Teamfähigkeit ist ein Muss. Wer gibt schon zu, dass er die Kollegen nicht dauernd "abholen" und "mitnehmen" will. Eine Glosse.

Sind Sie ein Teamplayer? Uns können Sie ruhig die Wahrheit sagen. Das hier ist ja kein Vorstellungsgespräch. Da müssten Sie jetzt natürlich überschäumen, wie gerne sie mit anderen zusammenarbeiten. Wie toll das ist, wenn man sich gegenseitig ergänzt und inspiriert. Wenn jeder das einbringt, was er zu geben hat.

Dass Sie in Wahrheit manchmal einfach keine Lust auf andere Menschen haben und es Ihnen bisweilen ganz schön auf die Nerven geht, wenn Sie immer alle Kolleginnen und Kollegen „abholen“ und „mitnehmen“ müssen (wir sind doch hier keine Fahrgemeinschaft), sollten Sie besser für sich behalten. Weil Teamfähigkeit: sehr, sehr wichtig heutzutage.

Die CDU springt erst spät auf den Trend auf

Stellen Sie sich vor, sogar die CDU hat es jetzt erwischt. Jahrzehnte als Kanzlerwahlverein verschrien, in dem man fragt, was man meinen soll, bevor man etwas meint, spielen in der Führungsfrage plötzlich alle im Team Teamlösung. Ist ja auch praktisch. Läuft es gut, lassen sich alle feiern, geht es daneben, ist keiner schuld. Die CDU ist eh spät dran.

Wo in der Bundesliga früher ein Trainer rauchend auf der Bank saß und vor sich hin grantelte, muss man inzwischen zweireihig bestuhlen, damit das 13-köpfige Trainer-Team Platz findet. Von der Internetseite der Zahnarztpraxis lächelt nicht mehr allein der Doktor, sondern ein Dental-Team.

Und in der Warteschleife kündigt sich ein Service-Team an, das sich irre darauf freut, uns weiterzuhelfen. Macht einfach ein gutes Gefühl – auch wenn wir ahnen, dass am Ende doch wieder eine Einzelperson abhebt, die uns erklärt, warum sie uns leider nicht weiterhelfen kann.

