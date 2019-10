vor 10 Min.

Pflegebetrug: SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert Konsequenzen

Exklusiv Karl Lauterbach fordert, die Privatisierung in der Pflege zurückzudrehen. Die große Koalition habe bisher zu langsam reagiert.

Von Stefan Lange

Nach dem Skandal um großangelegten Pflegebetrug in Bayern hat der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach grundlegende Konsequenzen der Politik gefordert. Der von den Ermittlungsbehörden in Augsburg und München aufgedeckte Millionenbetrug bei Pflegediensten sei kein Einzelfall, sagte der SPD-Fraktionsvizechef unserer Redaktion. "Das ist leider weit verbreitet und nimmt auch zu", betonte er. "Wir haben das Problem, dass einzelne Anbieter hochkriminell vorgehen", betonte Lauterbach. Die Ursache dahinter sei jedoch, dass ein immer größerer Anteil der Pflege privatisiert werde, kritisierte der SPD-Politiker (Soko "Eule" kämpft gegen Pflegebetrug: So lief die Razzia in Augsburg ).

Lauterbach: Skandale zeigen, dass Reform nötig ist

Die Politik müsse schärfer gegen Missbrauch vorgehen: "Die Reaktion, die wir in den letzten Jahren auch als Große Koalition, das muss man selbstkritisch sagen, an den Tag gelegt haben, war nicht angemessen rasch genug", räumte der SPD-Gesundheitspolitiker ein. Die Skandale zeigten, dass grundlegende Reformen nötig seien: "Die Schraube der Privatisierung muss zurückgedreht werden", forderte Lauterbach. Mittlerweile würden sich "selbst Heuschrecken-Konzerne an der Pflege in Deutschland bereichern", sagte der SPD-Politiker.

SPD-Gesundheitsexperte kritisiert hohen Eigenanteil bei der Pflege

"Ein wichtiges Kernelement ist, dass wir einen großen Teil der Pflege wieder in kommunale Hand geben müssen", forderte der SPD-Fraktionsvizechef. Ein anderes Problem, das abgestellt werden müsse, sei der hohe Eigenanteil von bis zu 2500 Euro. Er veranlasse viele Menschen, sich an Einrichtungen zu wenden, die zwar billiger, aber oft auch unseriös seien. "Das Problem ist, dass der gute Ruf der Pflege in Deutschland insgesamt in Verruf gebracht und dauerhaft geschädigt wird", sagte Lauterbach.

