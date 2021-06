Pflegereform

vor 50 Min.

Jens Spahn: „Wir wollen die Pflege attraktiver machen“

Exklusiv Das Kabinett will am Mittwoch die Pflegereform verabschieden. Gesundheitsminister Spahn will damit sicherstellen, dass Pflegekräfte überall nach Tarif bezahlt werden.

Von Christian Grimm

