Polen

vor 36 Min.

Europas Herz färbt sich dunkel: Polen, das gespaltene Land

Plus Polen steht im Zentrum europäischer Großkrisen. Wie kann das sein in einem Land, in dem die meisten Menschen EU-Fans sind? Eine Spurensuche rund um das Königsschloss von Warschau.

Von Ulrich Krökel

Dies ist ein Ort der Liebe. Wer sich in Warschau zu einem ersten Rendezvous verabreden will, trifft sich auf dem Schlossplatz, am Fuß der Sigismundsäule. Der Rest ist eine Frage des Funkenschlags. So heißt es. An diesem kalten Novembertag jedoch findet sich auf dem Platz keine Spur von Liebe. Der Wind treibt letzte Laubreste über das Pflaster. Drüben beim Schloss ducken sich zwei Dutzend Menschen in den Schutz des Gemäuers. Vor ihnen steht eine Reiseleiterin und hält ein Fähnchen in den grauen Himmel. Rot-gelb-rot. Spanische Touristen. Da sind die Siebtklässler aus Rzeszow im Karpatenvorland härter im Nehmen. Sie versammeln sich mitten auf dem Platz zum Gruppenbild. Am Fuß der Säule, wo sich im Frühling die Liebenden treffen.

