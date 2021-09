Habeck verurteilt Drohungen gegen Polizisten bei Demo in Sachsen

Nach einer antifaschistischen Demonstration in Leipzig kritisiert Grünen-Chef Robert Habeck Drohungen gegen die sächsische Polizei scharf. Gewalt und Gewaltandrohungen seien in keinster Weise akzeptabel.

Grünen-Chef Robert Habeck hat Drohungen gegen einen leitenden sächsischen Polizisten bei einer antifaschistischen Demonstration in Leipzig scharf verurteilt. "Morddrohungen, in diesem Fall gegen den Leiter der Sonderkommission, sind widerwärtig", sagte Habeck am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "So wie Mordaufrufe auf Plakaten von rechts nicht hinnehmbar sind, kann man auch Morddrohungen gegen Polizisten nicht einfach hinnehmen. Das ist kein Spiel. Gewalt und Gewaltandrohungen sind in keinster Weise akzeptabel."

Demonstration in Leipzig: Robert Habeck verurteilt Morddrohungen gegen Polizei

Ein schwarzer Block innerhalb einer Demonstration unter dem Motto "Wir sind alle LinX" trug am Samstag in Leipzig ein Transparent mit einer Drohung gegen den Chef des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ). "Bald ist er aus Dein Traum, dann liegst Du im Kofferraum" war auf dem Stoffbanner hinter dem Namen des PTAZ-Chefs zu lesen.

4 Bilder Antifaschistische Demonstration in Leipzig: Steinwürfe und brennende Barrikaden Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Demonstration begann friedlich, später kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei fuhr Wasserwerfer auf, die wiederum mit Steinen beworfen wurden. Für die Demonstration war bundesweit mobilisiert worden.

"Beachtlich ist, dass die Polizei nach unserem Kenntnisstand so besonnen gehandelt und deeskaliert hat", sagte Habeck. "Dafür gebührt ihnen mein Respekt." (dpa)