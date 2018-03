16.03.2018

Polizeikritikerin stirbt im Kugelhagel Politik

Attentat auf offener Straße in Rio

Unbekannte habe die brasilianische Politikerin und Kritikerin von Polizeigewalt, Marielle Franco, im Zentrum von Rio de Janeiro in ihrem Auto erschossen. Auch ihr Fahrer starb am Mittwochabend im Kugelhagel der Täter, eine Mitarbeiterin wurde verletzt. Die 38-Jährige hatte die Polizei mehrerer Morde bezichtigt, zuletzt am Tag vor ihrer Ermordung. „Wie viele Menschen müssen noch sterben, damit dieser Krieg ein Ende findet?“, schrieb Franco auf Twitter, nachdem ein junger Mann mutmaßlich von der Militärpolizei erschossen worden war. Die aus einem Armenviertel Rios stammende Politikerin war eine der prominentesten Menschenrechtsaktivistinnen des Landes und saß für die linke Partei Sozialismus und Freiheit als Abgeordnete im Stadtparlament. Dort leitete sie eine Kommission zur Überwachung des Polizeieinsatzes gegen die ausufernde Gewaltkriminalität in der Stadt. Teile der Polizei gelten als besonders korrupt. (afp)

