vor 34 Min.

Polizist wird bei Ausschreitungen in Leipzig schwer verletzt

In der Silvesternacht bleibt es leider nicht nur friedlich. In Leipzig gibt es schwere Ausschreitungen und Angriffe auf die Polizei. Ein Beamter wird schwer verletzt.

Bei Ausschreitungen in der Silvesternacht ist im Leipziger Stadtteil Connewitz ein Polizist schwer verletzt worden. Gewalttäter hätten versucht, einen brennenden Einkaufswagen in eine Einheit der Bereitschaftspolizei zu schieben, und die Polizisten "massiv mit Pyrotechnik" beschossen, teilte die Polizei am Mittwoch in Leipzig mit. Ein Beamter sei dabei so schwer verletzt worden, dass eine Notoperation erforderlich gewesen sei. Die "Soko LinX", die seit Anfang Dezember gegen Straftaten aus der linken Szene vorgehen soll, ermittle wegen versuchten Totschlags.

Drei weitere Beamte seien leicht verletzt worden, hieß es weiter. Neun Personen seien zunächst vorläufig festgenommen worden. Ermittelt werde auch wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzungsdelikten. Polizeipräsident Torsten Schultze bezeichnete die Angriffe als skrupellos und erschreckend. Das Vorgehen sei menschenverachtend, erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU): "Wir werden die schweren Straftaten mit aller Härte des Rechtsstaates verfolgen."

Berliner Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz

Vor der Silvesternacht war bundesweit eine Debatte über den Sinn und Unsinn von Böllerei angesichts von Klimaschutz sowie Lärm und Aggressionen entbrannt. Zum ersten Mal waren in der deutschen Hauptstadt Raketen und Böller nicht nur auf der Partymeile verboten, sondern auch in einigen anderen Bereichen - unter anderen galt rund um den Alexanderplatz ein Böllerverbot.

Die Berliner Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, sprach aber von einem vergleichsweise normalen Einsatz-Aufkommen für einen Silvesterabend in der Hauptstadt. Während der Silvesterfeier am Brandenburger Tor wurden drei Verdächtige wegen sexueller Belästigung von Frauen festgenommen.

Die Berliner Feuerwehr war in der Silvesternacht 1523 Mal im Einsatz - das war deutlich häufiger als im Jahr zuvor mit 1385 Einsätzen. Laut Feuerwehr gab es 24 Übergriffe auf Einsatzkräfte, etwa halb so viele wie vor einem Jahr.

In Hamburg zündeten Unbekannte einen Streifenwagen mit Böllern an. Die Polizisten seien im Einsatz gewesen und nicht am Wagen, als die Täter zuerst eine Scheibe am Auto einschlugen, wie ein Sprecher sagte. Die Unbekannten hätten dann durch das kaputte Fenster Böller in den Wagen geworfen - dieser sei daraufhin komplett ausgebrannt. (dpa)

