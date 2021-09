Porträt

Das ist Bettina Jarasch: Regiert die Augsburgerin bald in Berlin?

Plus Bettina Jarasch könnte als erste Grüne das Rote Rathaus erobern. Dafür müsste sie einen Liebling der SPD hinter sich lassen.

Von Michael Böhm

Es war eine der ersten großen Überraschungen am frühen Abend des Wahlsonntags: Berlins Rotes Rathaus könnte bald grün werden – und Bettina Jarasch, 52, die Regierende Bürgermeisterin. Überraschend, weil die Grünen vor einigen Wochen in Umfragen dramatisch abgestürzt waren und vom Rathaus so weit entfernt schienen wie Jarasch von ihrer Geburtsstadt Augsburg. Überraschend auch, weil die seit 20 Jahren auf dem Chefsessel im Rathaus sitzende SPD mit Franziska Giffey die populäre Ex-Bundesfamilienministerin ins Rennen geschickt hatte. Überraschend, weil ja selbst der Rückenwind der Grünen im Bundestagswahlkampf zuletzt abgeflaut war.

