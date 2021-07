Porträt

10:41 Uhr

Ein Österreicher will in Augsburg landen

Plus Mit Eis fing die Karriere von Michael Tojner an. Batterien brachten ihm Glück und Immobilien Ärger ein. Nun reizt ihn der Kauf des Luftfahrtzulieferers Premium Aerotec

Von Stefan Stahl

Der Drang zu Höherem wurde bei Michael Tojner früh offenbar. Mit 16 organisierte der Österreicher Konzerte mit Falco. Als es ihn zum Wirtschafts- und Jura-Studium vom niederösterreichischen Haag nach Wien zog, musste der Sohn einer Lehrerin und eines Installateurs früh selbst Geld verdienen. Dabei bewies der heute 55-Jährige einen Riecher für margenträchtige Geschäfte: Tojner stieg groß in den Eisverkauf in Schloss Schönbrunn ein, was sich als Goldgrube für ihn erweisen sollte. Der Unternehmer mit den auffällig wuscheligen grau-schwarz geschneckelten Haaren widerspricht nicht der Legende, er habe mit Eis seine erste Million eingeheimst – wenn damals auch noch in Schilling.

