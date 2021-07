Fabian Mehring ist Nervensäge und Ausnahmetalent

Der 32-jährige Schwabe Fabian Mehring hat bei den Freien Wählern einen Blitzstart hingelegt. Dass er mit dem „jungen Söder“ verglichen wird, stört ihn nicht

Er ist noch keine drei Jahre Mitglied des Landtags und hat es, was einem Neuling höchst selten gelingt, schon zu bundesweiter Aufmerksamkeit gebracht. Namhafte überregionale Tageszeitungen haben den 32-jährigen Fabian Mehring aus dem Landkreis Augsburg sogar schon zum „jungen Söder“ der Freien Wähler ernannt. Das ist mindestens doppeldeutig gemeint – anerkennend und kritisch zugleich.

Die Anerkennung betrifft Mehrings Leidenschaft und seine Umtriebigkeit. Die Kritik zielt auf seinen ausgeprägten Drang zur Selbstdarstellung. Für manche im Landtag ist er ein „junger Wilder“, für andere „die größte Nervensäge seit Gabriele Pauli“. Zur Erinnerung: Pauli, die 2007 als „CSU-Rebellin“ und „schöne Landrätin“ bundesweit bekannt wurde, hatte erst in der CSU, dann bei den Freien Wählern mächtig für Wirbel gesorgt, ehe sie schließlich aufgegeben und sich aus der Politik zurückgezogen hat.

Er ist nicht an die Kabinettsdisziplin gebunden

Dass Mehring aufgeben könnte, ist freilich nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Er hat ganz offensichtlich noch weitergehende Pläne. Sein Amt als Parlamentarischer Geschäftsführer (PGF) der Fraktion der Freien Wähler – immerhin das zweitwichtigste hinter Fraktionschef Florian Streibl – nutzt er offensiv, um sich und seine Partei im Gespräch zu halten. Dabei geht es ihm, wie er beteuert, nicht in erster Linie um seine eigene Karriere. „Ich wache nicht jede Nacht auf und frage mich, wann bin ich endlich Minister.“ Vielmehr zeigt er sich überzeugt, dass die Freien Wähler als kleinerer Partner in der Koalition aufpassen müssen, von der CSU in der öffentlichen Wahrnehmung nicht erdrückt zu werden. Dabei komme dem PGF, der nicht an die Kabinettsdisziplin gebunden sei, eine entscheidende Rolle zu.

Mehring – Bruce-Willis-Haarschnitt, intellektuelle Brille, dicke Armbanduhr, schnittiger Anzug – will zeigen, dass es auch im bürgerlich-liberal-konservativen Lager „coole Typen“ gibt – „nicht nur bei den Grünen“. Er will den Freien neue Wählerschichten erschließen und merkt mit einem ordentlichen Schuss Selbstironie an: „Für den klassischen Landwirt bei mir daheim bin ich ein junger, promovierter Schnösel.“

Der Vergleich mit Söder stört Fabian Mehring nicht

Tatsächlich aber müssen auch jene im Landtag, die ihn für eine Nervensäge halten, sein Talent anerkennen. Der gebürtige Augsburger, der in Augsburg und Berlin Politik-, Gesellschafts- und Rechtswissenschaften studiert hat, formuliert komplizierte Schachtelsätze fehlerfrei, hat ein Gespür für scharfe Pointen und geht kaum einer politischen Keilerei aus dem Weg. Was treibt ihn an? Er sagt: „Das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber es ist der Anspruch, gestalten zu können, den Unterschied zu machen und Spuren zu hinterlassen.“ Der Vergleich mit dem „jungen Söder“ stört ihn nicht: „Es gibt Schlimmeres, als mit einem Ministerpräsidenten verglichen zu werden, der in Umfragen aktuell ganz oben steht.“

