Kira Jarmysch: Mehr als nur Nawalnys Sprecherin

Kira Jarmysch ist Sprecherin des Russlandkritikers Alexej Nawalny und war ebenso wie er im Gefängnis. Jetzt hat sie die Erlebnisse in einem Roman verarbeitet.

Ihr Vorgesetzter ist deutlich bekannter als sie selbst – und doch gilt sie neben Präsident Wladimir Putins Vertreter Dmitri Peskow als Russlands prominenteste Pressesprecherin. Kira Jarmysch vertritt mit Alexej Nawalny einen Oppositionellen, dessen Name um die Welt ging, spätestens seit er Opfer eines Giftanschlags wurde. Nun will die 32-Jährige selbst ins Rampenlicht treten: Sie hat ihren ersten Roman veröffentlicht: "DAFUQ" ist in dieser Woche auch auf Deutsch erschienen – und aktueller denn je. Das 416 Seiten lange Buch handelt von der 28-jährigen Anja, die auf einer Demo gegen Regierungskorruption festgenommen wurde und in die Fänge der Justiz gerät. Jarmisch weiß, wovon sie schreibt, mehrfach saß die 31-Jährige wegen Aufrufen zu nicht genehmigten Protesten sogar tagelang in Arrest.

Kira Jarmysch hat studiert – brauchte aber keinen Abschluss

Geboren wurde Kira Jarmysch am 11. Oktober 1989 im russischen Rostow am Don, in einer Zeit, in der die Sowjetunion schon nicht mehr die Weltmacht war, die sie lange Zeit dargestellt hatte – eine Zeit des Aufbruchs, der Revolution und des schleichenden Endes einer Diktatur. Doch schon wenige Jahrzehnte später begann sich die Situation in Russland immer mehr zu verschärfen, die Rechte der Presse sind heute ebenso beschnitten wie das Recht auf eine regimekritische Meinungsäußerung. Entsprechend schwer haben es oppositionelle Gruppen. Trotzdem entscheidet sich Jarmysch, Alexej Nawalny und dessen Anti-Korruptionsstiftung als Sprecherin und Assistentin zu unterstützen.

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny wurde zu mehreren Jahren Straflager verurteilt. Foto: Moscow City Court Press Office, TASS, dpa

Zuvor hatte Jarmysch internationalen Journalismus am Moskauer Staatsinstitut für internationale Beziehungen studiert, allerdings musste sie für einen erfolgreichen Abschluss nicht einmal ihr Examen ablegen. Denn die junge Frau mit den roten Haaren hatte die landesweite "Intelligenz-Olympiade" gewonnen und sich so für höhere Aufgaben qualifiziert. Zum Beispiel 2013, als sie an der Wahlkampagne Nawalnys als Moskauer Bürgermeister mitarbeitete.

Alexej Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch hat ein Buch veröffentlicht

Doch sie steht Nawalny nicht nur in politischen Fragen zur Seite, Jarmysch war es auch, die mit dem Kremlkritiker im Flugzeug saß, als dieser im vergangenen Jahr durch den Giftanschlag ohnmächtig wurde. Nicht zuletzt dank ihrer schnellen Reaktion war die Rettung des Politikers möglich. Nach dessen Rückkehr im Januar wurde auch sie festgenommen, musste monatelang im Hausarrest ausharren. Diese Erfahrung hat sie nun in einem Buch verarbeitet. Der auf den ersten Blick ungewöhnliche Titel ihres Werkes spielt mit der im Englischen gebräuchlichen Version des Satzes "What the fuck?", der so viel bedeutet wie "Was zur Hölle (ist hier los)?". Auf die Idee, das Buch zu schreiben, habe Nawalny sie gebracht – vor wenigen Jahren, als beide mal wieder im Arrest saßen. Eine schriftstellerische Tätigkeit sei schon länger "eine Art Lebenstraum" gewesen. Doch erst Nawalny habe sie ermutigt, das auch umzusetzen.

Jarmysch hat Russland inzwischen verlassen. Ein Weiterarbeiten wäre für sie kaum noch möglich gewesen. In welchem Land sie sich nun aufhalte, wollte die 31-Jährige nicht verraten. Wann sie zurückkehren könne, wisse sie nicht.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.