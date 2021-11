Marie-Agnes Strack-Zimmermann könnte Ministerin in der künftigen Regierung werden

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist nicht nur auf dem Motorrad reaktionsschnell, sondern auch in politischen Debatten. Nun könnte sie Ministerin werden.

Motorradfahrerinnen wissen, dass neben guter Schutzkleidung vorausschauendes Fahren die beste Lebensversicherung ist. Wer gefährliche Volten anderer Verkehrsteilnehmer ahnt, noch bevor sie passieren, kommt sicher an. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann fährt schon lange Motorrad und hat dieses Prinzip auf ihre politische Arbeit übertragen. Sie steuert konsequent aufs nächste Ziel zu und reagiert blitzschnell, wenn es sein muss. Eines ist im Parlament allerdings anders als im Straßenverkehr: Dort weicht die 63-Jährige Hindernissen nicht aus.

Bei Motorradfans legendär wurde ein Auftritt im Sommer letzten Jahres, als Strack-Zimmermann vor rund 8000 Bikerinnen und Bikern zum Mikrofon griff. Sie war damals als FDP-Oberbürgermeisterkandidatin für Düsseldorf unterwegs (den Job bekam sie am Ende trotz eines guten Ergebnisses nicht). „Es kann nicht sein, dass diese Fuzzis mit ihren aufgebohrten Karren die Straße rauf und runter fahren dürfen, aber kein Motorrad mehr auf die Straße darf“, rief die BMW-Fahrerin. Das war auch eine Replik auf die Grünen und deren angespanntes Verhältnis zu Verbrennermotoren.

Eloquent in Talkshows

Es wird nicht ohne Unterhaltungswert sein, die künftigen Aufeinandertreffen der FDP-Politikerin mit ihren Koalitionspartnern von den Grünen zu beobachten. Tempolimit auf der einen Seite, freie Fahrt für freie Biker auf der anderen – da lässt sich wortreich streiten. In Talkshows hat Strack-Zimmermann zuletzt immer wieder bewiesen, wie eloquent sie sein kann. Für gewisse Heiterkeit sorgte sie etwa, als sie CSU-Generalsekretär Markus Blume ins Wort fiel, als dieser vor der Legalisierung von Cannabis warnte. „Seien Sie doch nicht so spießig, die halbe Junge Union will kiffen“, sagte sie staubtrocken. Und doch wäre es falsch, Strack-Zimmermann auf die reine Show zu reduzieren.

1990 trat sie in die FDP ein. Nach Abitur, Studium (Publizistik, Politik und Germanistik), Promotion und Arbeit in einem Jugendbuchverlag absolvierte sie die politische Ochsentour: Bezirksvertreterin, Ratsfrau, Fraktionsvorsitzende und schließlich Erste Bürgermeisterin und Vize des Oberbürgermeisters in Düsseldorf.

Als die FDP 2013 aus dem Bundestag flog, holte Parteichef Christian Lindner die verheiratete Mutter von drei Kindern ins Boot. Strack-Zimmermann wurde stellvertretende Parteichefin, gewann weiter an Profil und wurde 2017 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. 2019 begehrte Nicola Beer einen Platz im Parteipräsidium, Strack-Zimmermann wollte Streit vermeiden und war die Klügere, die nachgab. Seitdem ist sie einfaches Vorstandsmitglied, in der letzten Legislaturperiode war sie verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion und für die neue Regierungszeit wird sie für ein weiteres wichtiges Etappenziel gehandelt: Staatssekretärin mindestens, womöglich Ministerin.