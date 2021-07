Sie schürt Hoffnung und Hass: Keiko Fujimori will Präsidentin von Peru werden

Keiko Fujimori will im dritten Anlauf Präsidentin Perus werden. Schon ihr Vater stand an der Spitze des Landes. Nun sitzt er im Gefängnis – und hofft auf eine Begnadigung.

Wenn die peruanische Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori derzeit vor ihre Anhänger tritt, trägt sie meist das offizielle Trikot der Fußball-Nationalmannschaft. Das lässt die 46-Jährige volksnah und dynamisch wirken. Aber reicht das allein? An diesem Sonntag zieht Fujimori gegen ihren Kontrahenten Pedro Castillo in die Stichwahl. Es ist bereits die dritte Kandidatur der Frau, deren Vater bereits Präsident war.

Die beiden Bewerber könnten politisch nicht unterschiedlicher sein. Fujimori tritt für die konservative Partei „Fuerza Popular“ (Volkskraft) und Castillo für die marxistisch-leninistische Partei „Perú Libre“ (Freies Peru) an. Fujimori gründete die Volkskraft selbst – anlässlich ihrer ersten Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2011. Fünf Jahre später war sie wieder im Rennen um das Amt. Sie schaffte es jeweils in die Stichwahl, unterlag aber beide Male knapp. Wie nahtlos Partei und Person ineinander verschmelzen, wird schon am Logo – ein großes K – deutlich.

Ihr Vater Alberto Fujimori gilt als Hassfigur und Held

Der Nachname der Politikerin erinnert an vergangene, an grausame Tage. Keiko ist die Tochter von Alberto Fujimori, dem autokratischen Ex-Präsidenten mit japanischen Wurzeln, der von 1990 bis 2000 an Perus Spitze stand. In dieser Zeit übernahm Keiko auch die Aufgaben der „Primera Dama“, wie die Peruaner ihre „First Lady“ nennen. Bis heute spaltet Alberto Fujimori das Volk, gilt entweder als Hassfigur oder als Held. In seiner Amtszeit ging er rigoros gegen linke Kräfte vor und entmachtete sogar das Parlament. Zehntausende indigene Frauen wurden während seiner Schreckensherrschaft zwangssterilisiert. Nach seiner Regentschaft wurde er im Jahr 2007 wegen Korruption und schwerer Menschenrechtsverstöße zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt. Viele Peruaner verbinden mit dem Namen Fujimori aber auch den enormen wirtschaftlichen Aufschwung unter seiner Führung.

Alberto Fujimori, ehemaliger Präsident von Peru, während einer öffentlichen Anhörung. Foto: Raul Garcia, epa (dpa)

Keiko Fujimori, die mit einem US-Amerikaner verheiratet und Mutter von zwei Töchtern ist, kam ebenfalls schon mit der Justiz in Konflikt. Im Herbst 2018 landete sie wegen Korruptionsverdachts in Untersuchungshaft. Erst im November 2019 ließ ein Gericht sie wieder frei.

Keiko Fujimori will mit harter Hand regieren

Im Wahlkampf 2021 wirbt die studierte Betriebswirtin für ein politisches System, das demokratische Modelle mit einer Politik der harten Hand vereinen möchte. Im Falle eines Siegs will sie auch ihren Vater begnadigen – ein Vorhaben, das sie in den vergangenen Wahlkämpfen noch verneinte.

Kurz vor der Stichwahl verübten marxistische Guerilla-Kämpfer einen Terroranschlag in einer Bar mit 16 Toten. In einem Bekennerschreiben riefen die Täter dazu auf, bei der Wahl nicht für Fujimori zu stimmen. Hoffnung und Hass werden in der Politik scheinbar vererbt. Bereits Fujimoris Vater bekämpfte während seiner Präsidentschaft die Miliz.

