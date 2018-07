09:02 Uhr

Pressestimmen: "Das Problem Seehofer ist vertagt. Mehr nicht." Politik

In den Medien wird die Einigung im Asylstreit zwischen CDU und CSU kritisch gesehen. Viele Fragen seien weiter ungeklärt. Ein Überblick über die Pressestimmen.

Einigung in letzter Minute: Das Krisentreffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer brachte am Montagabend dann doch überraschend einen Kompromiss im wochenlangen Asylstreit der Schwesternparteien. Die Medien sehen aber noch offene Fragen.

"Das Problem Seehofer ist vertagt. Mehr nicht. (...) Im Streit mit der CSU hat Angela Merkel nachgegeben – vorerst. Es war der drohende Machtverlust inmitten einer heiklen weltpolitischen Lage, der sie erpressbar machte – und eine bevorstehende Meuterei. Doch gelöst ist gar nichts." Die Welt

"Einigung im letzten Moment. (...) Das Krisentreffen von CDU und CSU beginnt mit acht mürrischen Gesichtern aus Bayern - und endet mit einer Einigung auf Transitzentren. Bleibt die Frage: Ist es ein Kompromiss zu Lasten Dritter?" Süddeutsche Zeitung

"Nur noch mit Fiktionen. (...) Merkel und Seehofer haben mit Ach und Krach den Bruch in letzter Minute vermieden. Die Schuldfrage aber wird noch gestellt werden, vor allem in der CSU." Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Spätere Scheidung nicht ausgeschlossen. (...) Die Kanzlerin hat ihre Flüchtlingspolitik von einst längst ad acta gelegt. Und auch die SPD muss einsehen: Ihre Wähler halten es in der Sache mit Seehofer. Der Tagesspiegel

Auf den ersten Blick ist alles gut. (...) Persönliche Anfeindungen, eine Rücktrittsankündigung, der Fast-Bruch zwischen CSU und CDU: Der Asylstreit hinterlässt zwischen Seehofer und Merkel tiefe Wunden - trotz der Einigung. Und: Was taugt der Kompromiss überhaupt?" Spiegel Online

"Realität versus CSU. (...) Die Union hat sich geeinigt. Beide Seiten können sich in dem Kompromiss bestätigt sehen. Klingt gut, bis irgendwann die Wirklichkeit anklopft." Zeit Online

"Fiktion einer Einigung. (...) Die Union tut so, als habe sie einen Kompromiss im Asylstreit gefunden. Tatsächlich haben Merkel und Seehofer ihren Konflikt nur abgeschoben. Zur SPD. Nach Österreich. Und bis zur nächsten Gelegenheit der gegenseitigen Demütigung." Spiegel Online

Internationale Pressestimmen zum Asylstreit in der Union

"Es scheint, dass Angela Merkel mit diesem Deal zum wiederholten Mal in ihrer Laufbahn ein machtpolitisches Husarenstück geliefert hat und dabei ihrer Linie treu geblieben ist. Sie hat sich nicht provozieren lassen und sie hat ihren Willen durchgesetzt." de Volkskrant (Niederlande)

"Die sich abzeichnenden Wahlen in Bayern waren ein Grund für die Regierungskrise. Der andere liegt in Seehofers und Merkels 14 Jahre langer Geschichte gegenseitiger Demütigungen und Ressentiments, die sich verstärkt haben seit der Flüchtlingskrise von 2015, an der er ihr die Schuld gibt." Times (Großbritannien)

"Mit oder ohne Kooperation Österreichs und der anderen Länder, in die Asylbewerber aus Deutschland in den neuen beschleunigten Verfahren zurückgeführt werden sollen, läuft die neue deutsche Asylpolitik auf dasselbe hinaus: Die innereuropäischen Grenzen werden für die sogenannte Sekundärmigration geschlossen. Asylbewerber werden in jene Länder am Rand der EU zurückgedrängt, wo sie erstmals europäischen Boden betreten haben, in den meisten Fällen in die Mittelmeerländer. Damit werden der Druck und die Unzufriedenheit in diesen Ländern, allen voran in Italien, weiter wachsen." Neue Zürcher Zeitung (Schweiz)

"Die Vereinbarung erfordert zwar noch die Zustimmung von Merkels anderem Koalitionspartner, den Sozialdemokraten, damit sie Regierungspolitik werden kann. Dennoch legt sie nahe, dass Merkel - seit zwölf Jahren an der Macht und dienstälteste Regierungschefin in der EU - zunächst weitermachen wird, nachdem sie nun die jüngste verletzende Herausforderung ihrer Autorität überlebt hat." Guardian (Großbritannien)

