vor 7 Min.

Pressestimmen zu Seehofer: "Versöhnung ausgeschlossen" Politik

Horst Seehofer und sein Rücktritt vom Rücktritt sind das beherrschende Thema in den Medien. Die Pressestimmen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am Sonntag seinen Rücktritt von allen Ämtern angeboten - und ihn dann in der Nacht zu Montag für einen letzten Einigungsversuch mit Kanzlerin Angela Merkel verschoben. Die dramatische Entwicklung ist am Montag das Thema Nummer eins in den deutschen Medien. Hier erste Pressestimmen:

"Um ein Uhr nachts macht Seehofer die Rolle rückwärts - und das Chaos perfekt." Welt

"Seehofer war im politischen Hakenschlagen schon immer ein Meister. Aber er muss diesmal aufpassen, sich nicht komplett lächerlich zu machen." Spiegel Online

"Die Nicht-Entscheidung von Sonntagnacht, der erst angekündigte und dann aufgeschobene Rücktritt Seehofers, zeigt: Die CSU hatte zu keinem Zeitpunkt einen Plan, wie sie den Konflikt hätte befrieden können. Das hätte einem erfahrenen Politiker vom Kaliber Seehofer nicht passieren dürfen und zeugt von großer Instinktlosigkeit. Das Flüchtlingsthema vernebelt derzeit die Sinne der Christsozialen." Zeit

Pressestimmen: "Seehofer geht aufs Ganze"

"Seehofer geht aufs Ganze." Morgenpost

"Horst Seehofer droht mit Rücktritt – und fordert ein letztes Gespräch mit Kanzlerin Merkel. Wirft er wirklich hin? Wenn ja, was bedeutet das für die Regierung und die Fraktionsgemeinschaft? Der Streit zwischen CDU und CSU droht, vollkommen zu eskalieren." FAZ

"Union rutscht noch tiefer ins Chaos." n-tv

"Der Streit muss jetzt entschieden werden. Ohne die CSU hätte es ihn nicht gegeben. Ohne die CSU würden wir noch immer Abgeschobene mit Einreisesperre einreisen lassen, ohne überhaupt etwas davon zu wissen, so gewaltig war das Verwaltungs- und Politikversagen. Ohne die CSU würden wir eine der wichtigsten Debatten im entscheidenden Moment kampflos den Verführern von der AfD überlassen. Der Streit um unsere Grenzen ist wichtig für unsere Demokratie. Deutschland wird gestärkt daraus hervorgehen." Bild

"Die Bundeskanzlerin zwingt Horst Seehofer in die Knie" Berliner Morgenpost

"Versöhnung ausgeschlossen - Seehofer ist als CSU-Chef schon lange angezählt. Die Parteifreunde Dobrindt und Söder benutzen ihn - selbst nach seiner Rücktrittsankündigung. Seehofers letztes politisches Ziel: Wenn ich untergehe, dann mit Merkel." Süddeutsche

"Jetzt geht in Erfüllung, womit bei Seehofers Eintritt in Merkels Kabinett im März eigentlich zu rechnen war: dass der Dauer-Machtkampf zwischen Merkel und Seehofer irgendwann eskalieren muss." NOZ

Und das schreibt unser Autor Martin Ferber in seinem Kommentar: "Es ist offensichtlich. Horst Seehofer, der nicht weniger als einen radikalen Neuanfang in der Ausländerpolitik wollte, hat sich in jeder Beziehung verspekuliert - und sich wie seine Partei in eine Sackgasse manövriert."

Internationale Pressestimmen zum Asylstreit

"Wenn nach Seehofers Ausscheiden sein Nachfolger einen ähnlich konfrontativen Ansatz verfolgen würde, könnte dies ein Ende der historischen Allianz von Merkels CDU mit der bayerischen CSU bedeuten. Das würde für die Koalitionsregierung der Kanzlerin das faktische Aus bedeuten." Guardian (England)

"Für Vernunft ist es zu spät, das Zusammenspiel der verschiedenen Prozesse könnte nun nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa in die Krise stürzen." Die Presse (Österreich)

"Wird die CSU bis zum bitteren Ende der Krise gehen? Wenn die Bayern das Kräftemessen fortsetzen, droht der Bruch der Regierungskoalition. Und vorgezogene Neuwahlen. Was heute in Berlin geschieht, ist eine Warnung für Angela Merkel, aber auch für ihre EU-Partner." Le Figaro (Frankreich)

"Solange es der deutschen Regierung nicht gelingt, die interne Debatte über den Umgang mit der Migrationsproblematik beizulegen, bleibt es schwierig, an einer europäischen Lösung zu arbeiten. Deutschland muss rasch für Klarheit sorgen." De Tijd (Belgien) (bo, dpa)

Neuigkeiten zur Bundesregierung und zum Asylstreit lesen Sie auch hier in unserem News-Blog.

14 Bilder Horst Seehofer - seine Karriere in Bildern Bild: Andreas Gebert/dpa

Themen Folgen