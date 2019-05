vor 9 Min.

Pressestimmen zur Europawahl: "Union und SPD haben die Quittung bekommen"

Die Pressestimmen zur Europawahl beschäftigen sich vor allem mit den miserablen Ergebnissen für Union und SPD - und die Konsequenzen, die nun folgen müssen.

"Bei der Europawahl haben Union und SPD die Quittung für ihre Konturlosigkeit und die Beschäftigung mit sich selbst bekommen. Die EU muss jetzt beweisen, dass sie bürgernah ist – als erstes bei der Kür des Kommissionspräsidenten." Welt

"Man kann das als Warnsignal bezeichnen, als Ohrfeige oder als Tiefschlag - den Betroffenen dürfte es fast schon egal sein. Für Union und SPD zeigt sich an diesem Wahlsonntag, wie gravierend ihre Probleme sind, für Wähler noch irgendwie attraktiv zu erscheinen. Härter als von den Parteispitzen ohnehin befürchtet müssen beide erkennen, dass ihr Status als Volkspartei auf dem Spiel steht. Sie müssen sich eingestehen, dass die politischen Energien zurzeit woanders fließen." Süddeutsche

"Die Parteien der Großen Koalition haben gewaltig Federn lassen müssen - sowohl die SPD als auch die CDU bekamen ihre Quittung für eine ambitionslose und wenig zukunftsfähige Politik in Berlin. Vieles an der Kritik der vergangenen Tage mag unfair sein, manches wie im heiß diskutierten Rezo-Video ist sogar gefährlich vereinfachend. Aber die großen Herausforderungen gehen im großkoalitionären Klein-Klein unter: Wie bringen wir den Klimaschutz nach vorne? Wie stärken wir die Wirtschaft angesichts der Verwerfungen? Wie kitten wir die Risse in der Gesellschaft? Stattdessen streiten Union und SPD permanent über Grundrente und Grundsteuer - so wird diese Große Koalition auf Grund laufen. " Heilbronner Stimme

"Die erste Frage, die sich der Koalition jetzt stellt, lautet: Kann sich Nahles halten? Die Versuchung für sie ist groß, nicht erst ihren Sturz abzuwarten, sondern, wenn es für sie brenzlig wird, die Koalition aufzukündigen. Dann drohte ihr zwar immer noch Martin Schulz, der seinem Hype nachtrauert und der es deshalb der SPD, die ihn damals nicht machen ließ, wie er wollte, noch einmal zeigen will. Und auch Olaf Scholz sieht sich mindestens ebenso als der bessere Kanzlerkandidat. Wer auch immer sich dann durchsetzt: Nahles hätte bessere Chancen, Partei- und Fraktionsvorsitz für sich zu retten. CDU und CSU können sich währenddessen einmal mehr als Stabilitätsanker präsentieren - für die SPD der letzte verbliebene Anreiz, von Machtspielchen in eigener Sache abzusehen. " FAZ

