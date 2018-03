Pressestimmen zur GroKo: "Zukunft? Nicht mit dieser Koalition"

Reformdruck bleibt

Schweizer gegen Abschaffung der Rundfunkgebühren

Heißer Abstimmungskampf, klares Ergebnis: In der Schweiz bleiben die Rundfunkgebühren. Der Druck zeigt aber Wirkung: Der Rundfunksender kündigt Sparprogramme und Reformen an. In Deutschland geht die Debatte über die Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls weiter.