vor 21 Min.

Protest gegen längere Arbeitszeiten: Lehrer erteilen Regierung einen Verweis

Plus Tausende Lehrer wehren sich gegen längere Arbeitszeiten. Die Opposition im bayerischen Landtag greift Kultusminister Piazolo an. Und was sagt der?

Lehrer im Freistaat lassen sich nicht gefallen, dass ihnen die Regierung Mehrarbeit verordnet. Im Internet forderten bis Donnerstagabend fast 40.000 Unterzeichner in einer Petition, dass Kultusminister Michael Piazolo seinen Notfallplan gegen den Lehrermangel komplett zurücknimmt. Gewerkschaften und Verbände planen Kundgebungen in den großen bayerischen Städten. In Würzburg waren schon am vergangenen Wochenende 750 Lehrer gegen den Krisenplan auf die Straße gegangen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Piazolo aber hält an seinen Plänen fest. Sie beinhalten, dass Grundschullehrer ab September wöchentlich eine Stunde mehr halten, Teilzeitkräfte ihre Stundenzahl teils deutlich aufstocken und altgediente Pädagogen nicht mehr vor dem 65. Lebensjahr in Ruhestand dürfen. Mit den kurzfristigen Vorgaben will der Minister von den Freien Wählern 1400 Vollzeitstellen kompensieren, die nächstes Schuljahr an Grund-, Mittel- und Förderschulen fehlen. Der Debatte aber geht er nicht aus dem Weg. Bayerns Lehrer sollen länger arbeiten: Grüne kritisieren Kultusminister Piazolo Im Bildungsausschuss des Landtags ist Piazolo am Donnerstag eigentlich wegen ganz anderer Themen zu Gast, stellt sich aber nach der Sitzung der wuchtig vorgetragenen Kritik von Grünen, SPD und FDP. Der Allgäuer Abgeordnete Thomas Gehring (Grüne) hält ihm vor, im Umgang mit den Lehrern einen dreifachen GAU verursacht zu haben: „Einen Erkenntnis-GAU, einen Kommunikations-GAU und einen Umsetzungs-GAU.“ Noch im Sommer habe Piazolo versichert, dass mit der Unterrichtsversorgung an Grundschulen „alles in Ordnung“ sei. Dann habe er die Lehrer mit der Ankündigung von Mehrarbeit vor den Kopf gestoßen. Noch dazu würden die Maßnahmen nicht ausreichen, um die Lücke in der Unterrichtsversorgung zu schließen. Anfragen der Grünen im Landtag zeigen, dass der Notfallplan „nur“ 1080 Stellen wird ersetzen können. Piazolo räumt diese Lücke ein. Man habe zusätzlich an Lehrkräfte, die aus familiären Gründen Teilzeit arbeiten, appelliert, ihr Stundenmaß freiwillig aufzustocken, heißt es aus dem Kultusministerium. Ältere Lehrkräfte wurden gebeten, ihren Ruhestand aufzuschieben. Exlehrer, die in Pension sind oder einen anderen Berufsweg eingeschlagen haben, sollen ebenfalls zurück an die Schulen gelockt werden. Keine Frührente für Lehrer: Vor allem Ältere fühlen sich überfordert Doch selbst mit Unterstützung von freiwilligen Rückkehrern werde der Plan nicht greifen, warnt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. „Wir befürchten, dass gerade ältere Lehrer das alles nicht bis zum Schluss durchhalten“, sagt die schwäbische Bezirksvorsitzende Gertrud Nigg-Klee aus Sonthofen. Vor allem ältere Lehrerinnen arbeiteten gerade wegen des fordernden Alltags an Schulen nur Teilzeit. Nigg-Klee wünscht sich, dass die Regierung zumindest die verschärfte Ruhestandsregelung zurücknimmt. Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist Piazolos Beharren ein Ansporn, „auf Gegenangriff zu schalten“. Sie plant Kundgebungen in München und Nürnberg, weitere sind in Vorbereitung. Hauptpersonalrätin Ruth Brenner ruft Piazolo zudem auf, das Gehalt der Grund- und Mittelschullehrer sofort auf das Niveau von Realschul- und Gymnasiallehrern anzuheben. Dafür hatte sich der Minister zu Oppositionszeiten selbst eingesetzt. In den Koalitionsvertrag mit der CSU hat es die Forderung nicht geschafft. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen