Proteste und Ausschreitungen in Barcelona

Bei den Protesten in Barcelona kam es teils zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Nach der Festnahme von Puigdemont kam es in Barcelona zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten. Auch Warnschüsse fielen.

Aus Protest gegen die Festnahme des katalanischen Seperatistenführers Carles Puigdemont in Deutschland sind am Sonntagabend tausende Demonstranten in Barcelona auf die Straße gegangen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei, die auch Schlagstöcke einsetzte, wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mindestens 33 Menschen verletzt. Laut Polizei gab es drei Festnahmen.

Augenzeugenberichten zufolge schossen Beamte teils in die Luft. Der katalanische Radiosender 324.cat veröffentlichte ein Video, auf dem die Warnschüsse zu hören sind.

Els Mossos disparen salves davant els manifestants a la delegació del govern espanyol de Barcelona https://t.co/8cuH6Z4nkx #EmpresonatsTV3 pic.twitter.com/BWrhE9TkgN — 324.cat (@324cat) 25. März 2018

Der Protestmarsch führte von der Vertretung der Europäischen Kommission zum deutschen Konsulat in Barcelona. Aufgerufen dazu hatte die einflussreiche Separatistenorganisation ANC.

Puigdemont am Sonntag an der A7 festgenommen

Der frühere Regionalpräsident Kataloniens war Sonntagmittag bei der Einreise aus Dänemark auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig gestoppt und auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Der Separatist befand sich auf dem Weg nach Belgien, wo er im Exil lebte. Die spanische Justiz sucht ihn unter anderem wegen des Verdachts auf Rebellion.

Viele Demonstranten zeigten kleine Transparente mit der deutschen Aufschrift: "Befreit unseren Präsidenten. Seid nicht Mithelfer!" Andere trugen Unabhängigkeitsflaggen und Puigdemont-Masken als Zeichen der Unterstützung.

Auch im Internet sorgte die Nachricht von der Festnahme Puigdemonts für Aufruhr. "Spanien sorgt nicht für einen fairen Prozess, sondern nur für Rache und Unterdrückung", twitterte Elsa Artadi, Sprecherin von JxCat (Gemeinsam für Katalonien), der Liste, der auch Puigdemont angehört. Sie schloss sich auch dem Protestmarsch in Barcelona an.

Seguint al minut l'evolució del president @KRLS a Alemanya i en contacte permanent amb el seu equip allà i els seus advocats. El tracte rebut és bo. Espanya no garanteix un judici just; només revenja i repressió.

Per fer seguiment: la font oficial és @JaumeAlonsoCuev — (((Elsa Artadi))) (@elsa_artadi) 25. März 2018

Eine ehemalige Abgeordnete der radikalsten separatistischen Partei CUP, Mireia Boya, schrieb: "Jetzt werden wir sehen, ob die Europäische Union die Verletzung der Grundrechte durch den spanischen Staat unterstützt."

Bei den Protesten in Barcelona kam es teils zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bild: Lluis Gene, afp

"Die Flucht des Putschisten Puigdemont ist beendet", twitterte hingegen Albert Rivera, Vorsitzender der Anti-Unabhängigkeitspartei Ciudadanos. Der Versuch, eine europäische Demokratie zu zerstören, demokratische Gesetze zu brechen, das Zusammenleben zu stören oder öffentliche Gelder zu veruntreuen, könne nicht ungestraft bleiben. Die liberale Ciudadanos war aus den Regionalparlamentswahlen im Dezember als stärkste Partei hervorgegangen, die drei separatistischen Parteien vereinigen aber zusammen mehr Stimmen auf sich. (dpa/AZ)

