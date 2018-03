vor 49 Min.

Puigdemont muss Ostern in Deutschland verbringen Politik

Der katalanische Separatist Puigdemont muss vorerst in Neumünster bleiben. Die Justiz wird in dieser Woche keine Entscheidung über seine Auslieferung fällen.

Der katalanische Seperatistenführer Carles Puigdemont wird die Ostertage in der Justizvollzugsanstalt Neumünster verbringen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig wird in dieser Woche keinen Antrag mehr auf Auslieferungshaft beim Oberlandesgericht stellen, wie eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Prüfung der Unterlagen sei sehr komplex. Mit der Entscheidung, ob der Antrag gestellt wird, sei nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen.

Puidgemont sitzt zurzeit in Neumünster in Gewahrsam

Der 55-jährige Puigdemont war am Sonntag an der Autobahn 7 nahe der dänischen Grenze festgenommen worden und sitzt zurzeit in Neumünster in Gewahrsam. Gegen ihn liegt ein Europäischer Haftbefehl vor, den Spanien beantragt hatte. Die spanische Justiz wirft ihm unter anderem Rebellion vor.

Der frühere katalanische Regionalpräsident war im Herbst nach dem von der spanischen Zentralregierung und Gerichten verbotenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien ins Exil nach Belgien geflohen - dorthin wollte er am Sonntag nach einem Besuch in Finnland mit dem Auto zurückkehren. Das Amtsgericht Neumünster hatte am Montag entschieden, dass Puigdemont zunächst weiter im Gewahrsam bleibt. (dpa)

