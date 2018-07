21.07.2018

Puigdemont nach Belgien Politik

Separatistenführer gründet neue Partei

Für Deutschlands Justiz ist der Fall des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont beendet. Der I. Strafsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG) hob den zuvor noch bestehenden, aber bereits außer Vollzug gesetzten Auslieferungshaftbefehl gegen den Politiker am Freitag auf. Mit der Aufhebung des Haftbefehls ist das Auslieferungsverfahren in Deutschland beendet.

Das Oberste Gericht in Madrid hatte am Donnerstag mitgeteilt, auf eine Auslieferung des in Deutschland festgenommenen Politikers zu verzichten. Der Ex-Regionalpräsident, seit Herbst 2017 auf der Flucht, wird sich in Zukunft in Europa weitestgehend frei bewegen dürfen. Er wird schon nächste Woche Deutschland verlassen. Der 55-Jährige wird nach Belgien zurückkehren. Dort will Puigdemont eine neue Partei gründen, mit der er weiterhin für die Unabhängigkeit kämpfen will. (dpa)

