vor 28 Min.

Putin und Erdogan beraten über Lage in Idlib Politik

Bild: Ugur Can/DHA via AP (dpa)

Kämpfer der Freien Syrischen Armee suchen Zuflucht in einer Höhle in Idlib.

Die Präsidenten Russlands und der Türkei beraten ein weiteres Mal über die bedrohliche Lage in der syrischen Rebellenregion Idlib.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan fliegt dafür kurzfristig nach Sotschi am Schwarzen Meer, wo Wladimir Putin seine Residenz hat.

In Idlib im Norden Syriens befinden sich mehrere Zehntausend bewaffnete Extremisten und Kämpfer der gemäßigten syrischen Opposition sowie drei Millionen Zivilisten. Die Region grenzt an die Türkei.

Russland unterstützt einen Vormarsch der syrischen Armee in das Gebiet. Die Türkei ist Schutzmacht der syrischen Opposition und hat eigenes Militär in das Gebiet verlegt. Bei einem Dreiergipfel mit dem Iran am 7. September hatten sich Erdogan und Putin nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können. (dpa)

