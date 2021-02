Qualmen für den Fiskus? Eine zynische Rechnung

Finanzminister Olaf Scholz will die Raucher für die Corona-Schulden zur Kasse bitten. Auf die Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung darf er sich bei der Erhöhung der Tabaksteuer nicht berufen.

Dass Finanzminister Olaf Scholz der Kopf raucht angesichts der immer neuen Corona-Milliarden, ist klar. Wer für all die neuen Schulden geradestehen soll, beschäftigt ihn. Als erstes will der SPD-Mann nun offenbar einer Gruppe an den Geldbeutel, die besonders anfällig ist für Corona: Den Rauchern.

Olaf Scholz will Tabaksteuer erhöhen: Es geht um viele Milliarden Euro

Mit ihren oft geschädigten Atemwegen sind die nicht nur für das Virus leichtere Opfer, sondern auch für den Finanzminister. Denn eine Erhöhung der Tabaksteuer lässt sich gut mit dem Argument rechtfertigen, steigende Zigarettenpreise würden Menschen ja dazu bewegen, ihre gefährliche Sucht aufzugeben. Tatsächlich ist Rauchen tödlicher als Corona. Fast 130.000 Menschen erliegen in Deutschland jährlich den Folgen des Tabakkonsums, mehr als doppelt so viele, wie bisher an oder mit Corona gestorben sind.

Die Regierung nimmt das irrsinnigerweise fast stillschweigend hin. Und hält die Hand auf, die Tabaksteuer ist die ertragreichste Verbrauchssteuer nach der Energiesteuer und spült dem Bund jährlich mehr als 14 Milliarden Euro in die Kassen. Raucher aber sind meist nicht die freigeistigen Genießer, als die sie die Tabakwerbung darstellt. Sondern süchtig nach dem Nervengift Nikotin. Aufzuhören ist mit schweren körperlichen Entzugserscheinungen verbunden. Bei rund sieben Euro pro Packung Zigaretten kostet starke Qualmer ihre Sucht mehrere Hundert Euro im Monat. Der Löwenanteil fließt als Steuer an den Staat.

Raucher sollen für Corona-Schulden aufkommen? Ein in mehrerer Hinsicht mieses Geschäft

Für den ist das, vom menschlichen Leid durch Karzinome und Atemwegserkrankungen ganz abgesehen, trotzdem ein verdammt mieses Geschäft. Wenn alle volkswirtschaftlichen Schäden etwa für Behandlungskosten und Arbeitsausfälle von Rauchern eingepreist würden, müsste die Schachtel Zigaretten nämlich mehr als 20 Euro kosten.

Wenn es dem Staat wirklich ernst ist mit dem Bemühen um die Gesundheit der Bevölkerung, darf er die Tabaksteuer zwar erhöhen, muss aber künftig einen viel größeren Teil der Einnahmen in wirksame Programme zur Bekämpfung der Nikotinsucht stecken. Doch wirklich gewollt ist das offenbar nicht. Die Rechnung ist zynisch einfach: Wenn keiner mehr qualmt, verdampft die Gegenfinanzierung der Corona-Milliarden.

