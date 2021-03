08:52 Uhr

Raus aus dem Lockdown? Bund und Länder ringen um Beschlüsse

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten ringen noch um Beschlüsse beim Corona-Gipfel. Klar ist bereits: Öffnungsschritte gehen mit massenhaften Corona-Schnelltests einher.

Von Bernhard Junginger

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder beraten zur Stunde um einen Weg aus dem Lockdown gerungen. Es zeichnet sich ein Öffnungsszenario ab, das regional abgestuft und von der Zahl der Corona-Neuinfektionen abhängig ist. Außerdem soll eine Schnelltest-Offensive für mehr Sicherheit sorgen. Bisher als Voraussetzung für Lockerungen diskutierte Werte traten zunehmend in den Hintergrund.

Am Nachmittag hatte sich Angela Merkel ( CDU) per Video mit den Landeschefs zusammengeschaltet. Zuvor hatten sich die Ministerpräsidenten ohne sie besprochen.

Corona-Gipfel: Merkel spricht von einer "neuen Phase"

Gesprächsgrundlage bildete ein Beschlusspapier aus dem Kanzleramt vom Morgen, das unserer Redaktion vorliegt und nach dem auch Lockerungen für Regionen erwogen werden, in denen lediglich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird. Wäre dies der Fall, könnten zum Beispiel bestimmte Bereiche des Einzelhandels feste Einkaufstermine an Bürger vergeben. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, Merkel habe zu Beginn der Verhandlungen von einem „wichtigen Tag“ und einem möglichen „Übergang in eine neue Phase“ gesprochen.

Dem Beschlussentwurf zufolge soll der aktuell geltende Lockdown im Grundsatz bis kurz vor Ostern verlängert werden. Doch bereits ab dem kommenden Montag wären wieder Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein – allerdings begrenzt auf fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Im Moment sind Zusammenkünfte lediglich im Kreis des eigenen Haushalts mit einer weiteren Person erlaubt, Kinder mit eingerechnet. Eine mögliche Lockerung der Kontaktregeln über Ostern war dagegen im neuen Papier nicht mehr enthalten. Ein Passus, der Verwandtenbesuche an den Osterfeiertagen ermöglicht hätte, war in einer Fassung vom Vortag noch enthalten gewesen.

Nach den ursprünglichen Plänen waren Öffnungen nur für Bundesländer oder Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 in Aussicht gestellt worden. Das würde bedeuten, dass es höchstens 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche geben darf. In solchen Gebieten könnte etwa der Einzelhandel unter strengen Auflagen wie einer beschränkten Kundenzahl je nach Verkaufsfläche wieder öffnen. Auch Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten könnten geöffnet werden. Ebenso wäre Sport im Freien für Kleingruppen erlaubt. Nach dem aktualisierten Entwurf wären solche eingeschränkten Öffnungen schon in Regionen möglich, in denen die 100er-Marke unterschritten wird.

Übernimmt der Bund die Kosten für die Schnelltests?

Vorgesehen ist zudem ein weiterer Öffnungsschritt für Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos, kontaktfreien Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich. Auch dies könnte dem neuen Entwurf zufolge schon bei Sieben-Tage-Inzidenzen bis 100 erfolgen. Wo die Werte zwei Wochen nach dem vorherigen Öffnungsschritt unter 35 sinken, soll es dafür keine Beschränkungen geben. Solange aber Inzidenzwerte bis 100 vorliegen, sollen alle Lockerungen an verbindliche Schnelltests gekoppelt sein. Nur wenn ein tagesaktueller negativer Corona-Tests vorliegt, dürfen die Bürger die Angebote wahrnehmen.

Im Gespräch ist auch, dass der Bund die Kosten für Schnelltests teilweise übernehmen könnte. Getestet werden soll auch an Schulen und in Betrieben.

