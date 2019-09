vor 22 Min.

Reaktionen zum Tod von Jacques Chirac: "Er war ein Kämpfer"

Jacques Chirac war zwölf Jahre lang Staatschef in Frankreich. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Stimmen zum Tod des Politikers.

Jacques Chirac ist gestorben. Der frühere französische Staatschef wurde 86 Jahre alt. Politiker auf der ganzen Welt äußern ihre Trauer. Das sind die Reaktionen auf den Tod.

Jacques Chirac ist tot: Die Reaktionen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verliere einen engen persönlichen Freund, wie Junckers Sprecherin Mina Andreeva mitteilte. "Der Präsident findet keine Worte, seine Trauer auszudrücken", sagte sie. Chiracs politisches Erbe für Frankreich und Europa werde ewig Bestand haben.

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder sagte über Chirac: "Ihm war klar, dass Europa nur gut funktionieren kann, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind." Und weiter: "Die symbolisch wichtigste Geste zeigte er am 60. Jahrestag des 'D-Day' im Jahr 2004, als er mich als Vertreter Deutschlands zur Gedenkveranstaltung in der Normandie einlud", sagte Schröder. "Er war ein erfahrener Politiker, ein geschichtsbewusster Europäer, ein charmanter Mensch. (...) Ich werde einen Mann vermissen, der mir zum Freund geworden ist."

Der frühere französische Staatschef François Hollande äußerte sich auf Twitter: "Er war ein Kämpfer." Weiter schrieb er: "Die Franzosen, gleich welcher Auffassung, verlieren heute einen Staatsmann, aber auch einen Freund."

Jacques Chirac vient de s’éteindre. J’adresse à Bernadette Chirac, à sa fille Claude et à ses proches le témoignage de mon respect et de mon affection. Les Français, quelles que soient leurs convictions, perdent aujourd’hui un homme d’Etat, mais aussi un ami. pic.twitter.com/HtNyzEpcVy — François Hollande (@fhollande) September 26, 2019

Der russische Präsident Wladimir Putin würdigte Chirac als weisen und weitsichtigen Staatsmann gewürdigt. Eine ganze Ära in der Geschichte Frankreichs sei mit seinem Namen verbunden, heißt es in einem Beileidsschreiben, das der Kreml am Donnerstag in Moskau veröffentlichte.

