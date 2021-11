Wie praktisch: Ab sofort ist an allem die Ampel schuld!

Endlich gibt es eine Antwort auf alle Ärgernisse des Alltags: Die Ampel war's! Dumm nur für die von der CSU ausgerufene "ampelfreie Zone" Bayern... Eine Glosse.

Zug verpasst, Reißverschluss verhakt, Essen angebrannt, Klausur versemmelt, Regenschirm verloren, Einkaufstüte geplatzt, Hochzeitstag vergessen. Für all diese Unerfreulichkeiten unseres Alltags gibt es nun endlich eine universale Erklärung: Die Ampel war’s.

Zumindest wenn man den nahezu täglichen Wortmeldungen aus der CSU Glauben schenken mag, was wir selbstverständlich tun wollen, kann es gar keinen Zweifel daran geben, dass die Ampel schuld ist. Und zwar an allem.

Nun werden Sie vielleicht sagen, dass die Ampel doch noch gar nicht regiert – aber damit fängt es ja schon an. Wo kommen wir denn da hin, wenn die noch immer im Amt befindliche bisherige Regierung Verantwortung dafür übernehmen soll, wofür sie verantwortlich ist? Eben!

Markus Söder sendet einen Tweet gewordenen Hilferuf in die Welt

Markus Söder hat doch vollkommen recht, wenn er in einer Art Hilfeschrei twittert, es sei unangemessen, die epidemische Notlage abzuschaffen und parallel Drogen zu legalisieren. Das eine hat zwar mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber das hat bei Twitter schließlich noch nie jemanden gekümmert.

Außerdem, was kann denn Bayern dafür, dass Bayern in der Corona-Politik so mies abschneidet und Joshua Kimmich nicht geimpft ist?

Weihnachten wieder ohne Schnee? Dann kann Olaf Scholz einpacken

Nein, nein, die Ampel soll mal schön selbst auslöffeln, was ihr andere eingebrockt haben. Und damit eines ganz klar ist: Wenn es wieder keine weißen Weihnachten gibt und Neujahr auf einen Samstag fällt, dann kann die Ampel endgültig einpacken. Misstrauensantrag liegt schon in der Schublade. Was glauben die eigentlich, wer sie sind?

Blöd nur, dass der Freistaat laut CSU-Generalsekretär Markus Blume die einzig „ampelfreie Zone“ der Republik ist. Wer soll denn dann bei uns an allem schuld sein? Etwa die bayerische Staatsregierung? Also das wäre doch wirklich unerhört.