Regierung will sichergehen: Rückkehrer aus Risikogebieten müssen zum Corona-Test

Die Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten gilt ab Samstag. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt. Die steigenden Zahlen nennt er besorgniserregend.

Von Fabian Kluge

Die Corona-Testpflicht kommt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat während einer Pressekonferenz am Donnerstag angekündigt, dass Rückkehrer aus Risikogebieten ab Samstag einen Corona-Test machen müssen. "Das ist ein zumutbarer Eingriff in die Freiheit. Wir befinden uns als Gesellschaft in einer besonderen Situation."

Die Regierung wolle auf "Nummer sicher" gehen, erklärte Spahn. Rückkehrer müssen ab Samstag also entweder ein negatives Testergebnis mit nach Deutschland bringen oder nach ihrer Ankunft zum Test. Schon jetzt gilt: Wer in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet war und keinen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen kann, muss in eine 14-tägige Quarantäne.

Rückkehrer müssen künftig ein Testergebnis vorzeigen können, wenn sie dazu aufgefordert werden. Können sie das nicht, müssen sie einen Corona-Test "erdulden", erklärte Spahn. Bis das Testergebnis vorliegt, müssen Einreisende in Quarantäne bleiben. Es sei zudem denkbar, dass in Zukunft ein zweiter Test nach der Rückkehr angeordnet wird.

Gesundheitsminister Jens Spahn: Die steigenden Zahlen sind besorgniserregend

Der Minister äußerte sich auch zu den gestiegenen Fallzahlen in Deutschland. Am Donnerstag meldete das RKI erstmals seit Mai mehr als 1000 Neuinfektionen am Tag. "Im Moment ist es schon noch so, dass die Ämter mit diesen Zahlen umgehen können." Grund zur Sorge bereite allerdings die Steigerung der vergangenen Tage, sagte Spahn. Von einer zweiten Welle wollte er jedoch nicht sprechen.

Auch den Fragen nach einem zweiten Lockdown wich er aus. Vielmehr gehe es darum zu verhindern, dass die Option eines Lockdowns überhaupt wieder in Erwägung gezogen werden muss. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Corona in Schach zu halten, geht nur gemeinsam."

Spahn: Corona-Tests dürfen keine soziale Frage sein

Während der Pressekonferenz betonte der Gesundheitsminister, dass er nichts von der Debatte halte, dass Urlauber für die Tests selber aufkommen müssen. Das sei populistisch, erklärte Spahn. "Die Frage des Testens darf keine soziale Frage sein."

