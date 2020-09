vor 16 Min.

Regierungsstudie: Deutsche sehnen sich nach neuem Wir-Gefühl

Die Menschen in Deutschland wünschen sich einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Exklusiv Laut einer Allensbach-Umfrage des Bundesforschungsministeriums fordern 70 Prozent der Deutschen weniger Egoismus und größere Hilfsbereitschaft.

Die Menschen in Deutschland wünschen sich einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Laut einer Studie des Bundesforschungsministeriums, die unserer Redaktion vorliegt, fordern sieben von zehn Befragten, dass es in der Gesellschaft weniger darum gehen sollte, zuerst an sich selbst zu denken. Genauso viele hoffen auf eine größere Hilfsbereitschaft untereinander.

„In einer Welt, die sich immer schneller verändert, wünschen sich die Menschen mehr Zusammenhalt“, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU) unserer Redaktion. Die Pandemie habe gezeigt, „wie wichtig es ist, dass eine Gesellschaft zusammenhält, und die Menschen aufeinander Rücksicht nehmen.“

Umfrage: Wunsch nach kleinerem Unterschied zwischen arm und reich

Um ein stärkeres Wir-Gefühl zu erreichen, verlangen die Deutschen mehr Gleichheit. Die wichtigste Forderung an die Regierung und die Unternehmen lautet der Studie zufolge, den Unterschied zwischen arm und reich kleiner zu machen. Sie wird von 72 Prozent der Befragten vorgebracht. Knapp dahinter mit jeweils 63 Prozent steht der Wunsch nach einer bürgernäheren Politik und höheren staatlichen Investitionen in die ländlichen Gebiete.

Für die Studie wurden vom Institut Allensbach mehrere repräsentative Befragungen mit jeweils 1300 Teilnehmern durchgeführt. Die Meinungsforscher erhoben die Daten vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, weshalb die Welle der Solidarität während des Zwangsstillstands des öffentlichen Lebens nicht mit in die Untersuchung eingeflossen ist.

