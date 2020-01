Rentenerhöhung steigert staatliche Steuereinnahmen

Hier ein Beitrag zum österreicherischen Rentensystem. Ein Grund ist u.a. höher Rentenbeiträge sprich weniger Netto im Arbeitsleben. Und AG oder AN- Anteil ist defacto egal. Ein AG sieht nur die Bruttokosten und nicht wie ein AN das Netto.

Inwieweit in Österreich Renten besteuert werden. Weiß ich jetzt nicht.



https://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/rente/auch-hier-anwendbar-rente-oesterreichisches-modell-macht-deutsche-ruhestaendler-neidisch_id_11600861.html



Die Besteuerung der Rente betrifft aktuell in der Regel nur die, die entweder hohe Renten oder zusätzliche Einkünfte zum Beispiel aus Vermietung haben. Besonders wenn degressiv abgeschrieben wird, steigen die Einkünfte in der Steuererklärung. Ist logisch. Einkommen ist Einkommen. Ist bei einem Arbeitnehmer genauso wenn er nebenzu noch andere Einkünfte hat.

Steht hier im Artikel auch eigentlich drin.

Der Anteil der Rentner, die Steuern zahlen steigt weil bei den Renten nur der Ertragsanteil (fiktive Verzinsung der Beiträge) versteuert wurde. Waren in der Regel (rentenbeginn 65 Jahre) so 23 bis 25 % der Rente. Heißt wurden von 12000 € Rente im Jahr nur 2760 - 3000 € angesetzt bei der Steuer. Somit weit, weit unter Existenzminimum. Früher wurden aber im aktiven Erwerbsleben die Rentenbeiträge versteuert. Dies wurde geändert und die Beiträge zur Rentenversicherung werden nicht mehr besteuert. Heißt als Arbeitnehmer hat man mehr netto. Wenn es dann in das Rentenalter geht, wird von der Rente im Gegenzug ein immer größerer Anteil versteuert (Rentenbeginn 2020: Ansatz 80 %), ab Rentenbeginn in 2040 sind dann 100 % erreicht. Aktuell ist der Grundfreibetrag 9.408 € im Jahr. Somit muss jemand der nur Rente bezieht und 2020 in Rente (Vergleich Rentenbeginn 2005: 18.816 € Jahresrente) beginnt erst ab einer Jahresrente von 11.760 € zahlen (Vergleich Rentenbeginn 2005: 18.816 € Jahresrente) . Hat im Gegenzug die letzten Jahre weniger Steuern auf sein Arbeitseinkommen zahlen müssen. In der Regel mit einem niedrigeren Steuersatz.

Antworten Melden Permalink