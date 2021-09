Links gegen Rechts: Was machen politische Extreme mit einer Gesellschaft?

Von Axel Hechelmann und Dorina Pascher - vor 50 Min.

Extreme Parteien verzeichnen Zulauf, die Mitte verliert an Rückhalt. Besonders deutlich wird das im Osten Deutschlands, wo die Linke mit der AfD in direkter Konkurrenz steht. Wie lässt sich so noch Politik machen?

Zwei Omas machen Ärger. Eigentlich wollte Volker Holuscha den Reportern nur kurz die neuen Bushaltestellen zeigen, verschönert von Jugendlichen. Doch dann sitzen dort zwei Seniorinnen – und sie interessieren sich nicht für Graffiti-Ufo und Graffiti-Sonne. „Wissen Sie, dass hier seit Monaten kein Fahrplan hängt?“ Holuscha, kurz angebunden: „Ich fahr kein Bus.“ Man merkt, wie unangenehm ihm das Gespräch ist. Dann verspricht er, sich darum zu kümmern.

