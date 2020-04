vor 32 Min.

Richterbund: Gerichte kehren jetzt schrittweise zum Normalbetrieb zurück

Exklusiv Nach Wochen der Einschränkungen gibt es an deutschen Gerichten erste Lockerungen. Gleichzeitig gelten strikte Abstands- und und Hygieneregeln.

Von Bernhard Junginger

Wochenlang war der Betrieb an deutschen Gerichten aufgrund der Corona-Pandemie massiv eingeschränkt, nun beginnt eine Phase der vorsichtigen Lockerung. Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, sagte unserer Redaktion: „Die Justiz stellt sich darauf ein, jetzt schrittweise und behutsam zum Normalbetrieb zurückzukehren.“ Während die Gerichte sich zuletzt auf große Strafprozesse, dringliche Haftsachen und Fälle von Eilrechtsschutz beschränkt hätten, würden sie den Sitzungsbetrieb nun vielerorts mit strikten Abstands- und Hygieneregeln allmählich wieder hochfahren.

Zentral wichtig sei dabei ein Mindestabstand von 1,5 Metern, um Infektionsrisiken bei Prozessen zu vermeiden. Der Publikumsverkehr werde vorerst noch reduziert bleiben müssen, so Rebehn. Teilweise planten die Gerichte mit verlängerten Öffnungszeiten, um am Abend oder an Samstagen verhandeln zu können: „So lassen sich Sitzungstermine entzerren, weil Verhandlungen wegen der Abstandsregeln vorerst nur in größeren Gerichtssälen stattfinden können.“

