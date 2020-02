vor 34 Min.

Robert Habeck verspricht umfassendes Regierungsprogramm der Grünen für 2021

Exklusiv Der Grünen-Chef sieht durch das Ende der Amtszeit von Angela Merkel neue Chancen für die Opposition. Um die zu nutzen, will er "in allen gesellschaftlichen Fragen Antworten geben."

Grünen-Chef Robert Habeck will seine Partei mit klarer Kante und einem breiten Themenangebot auf das Wahljahr 2021 ausrichten. „Wir haben den Anspruch, in allen gesellschaftlichen Fragen Antworten zu geben“, sagte Habeck unserer Redakion. „Zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik gibt es eine Bundestagswahl, in der kein Amtsinhaber antritt“ , betonte der Grünen-Chef. Mit dem Ende der Amtszeit von CDU-Kanzlerin Angela Merkel ergäben sich auch für die Opposition neue Chancen: „Alles kann passieren“, betonte er.

Robert Habeck will weiter auf klare Sprache setzen

Die Entscheidung, ob die Grünen einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen, werde aber erst im Wahljahr fallen. „Wenn diese offene Situation dazu führt, dass wir vor der nächsten Bundestagswahl stark sind, werden wir uns zur Führungsfrage sehr verantwortungsvoll und sehr rechtzeitig melden“, sagte Habeck. Der Grünen-Chef betonte zugleich, dass er trotz einer möglichen Regierungsrolle seiner Partei weiter auf eine klare Sprache setzen will: „Ich bin dagegen, alles nett weg zu nuscheln“, betonte Habeck. Dies gelte auch für seine jüngste Kritik an US-Präsident-Donald Trump: „Mit Donald Trump muss man Klartext reden. Man darf sich auch als Politiker nicht die Fähigkeit zur Empörung komplett abtrainieren, muss schon noch benennen, was richtig und was falsch ist.“

Drei Punkte würden für die Grünen im kommenden Wahlkampf besonders wichtig: „Das erste ist, dass sich Klima- und Umweltschutz durch alle Bereiche der Politik ziehen muss: durch Außen- und Sicherheitspolitik, internationale Energiebeziehungen, Welthandel und vieles mehr“, sagte Habeck. „Das zweite ist der gesellschaftliche Zusammenhalt und das Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen in Deutschland. Das dritte ist Deutschlands Rolle in der Welt. Für die ist unserer Ansicht nach eine vertiefte europäische Einigung unerlässlich.“

Klimapolitik: Habeck vom Gelingen der Energiewende überzeugt

In der Klimapolitik zeigte sich Habeck vom Gelingen der Energiewende überzeugt: „Wir haben ein Phänomen, das sich vom Atomausstieg zum Kohleausstieg durchzieht: Immer wird gesagt, geht nicht, dann ging es doch, wenn man wollte.“ So habe es vor 20 Jahren geheißen, dass ein regenerativer Anteil von 20 Prozent an der Stromerzeugung unmöglich sei. „Jetzt haben wir einen Anteil von 46 Prozent, ohne Blackouts.“ Scharf kritisiert der Grünen-Chef Rufe in der Union nach einer Abkehr vom Atomausstieg: „Diejenigen, die das sagen, müssen sich als erstes bereit erklären, das Atommüllendlager auch in ihren Wahlkreisen unterzubringen“, betonte Habeck. „Manche Menschen denken, die Atomfrage in Deutschland sei gelöst. Von wegen. Wir haben kein Endlager in Deutschland.“

Das vollständige Interview lesen Sie hier: Robert Habeck: „Ich bin dagegen, alles nett wegzunuscheln“

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen