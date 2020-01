14:01 Uhr

Röttgen: Russische Blockade von Syrien-Mission "Verbrechen gegen Menschlichkeit"

Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, hat die russische Blockade einer Fortsetzung der UN-Hilfsmission in Syrien scharf als humanitäres Verbrechen verurteilt.

Exklusiv Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses bringt bei einer fehlenden Einigung im UN-Sicherheitsrat einen westlichen Alleingang ins Spiel, um die Notversorgung für Millionen Syrer aufrecht zu erhalten.

Von Simon Kaminski

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, hat die russische Blockade einer Fortsetzung der UN-Hilfsmission in Syrien scharf als humanitäres Verbrechen verurteilt. Die seit sechs Jahren laufende Mission der Vereinten Nationen in Syrien laufe an diesem Freitag aus, ohne dass eine Verlängerung im UN-Sicherheitsrat beschlossen werden habe können, kritisierte der CDU-Politiker im Gespräch mit unserer Redaktion. "Damit sind Millionen syrische Zivilisten von der allergrundlegendsten Notversorgung abgeschnitten, die sie dringend zum Überleben brauchen", sagte Röttgen.

Röttgen: "Mitglieder des UN-Sicherheitsrats müssen Kompromiss finden"

"Das ist mehr als nur eine humanitäre Katastrophe, sondern vielmehr ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn man bedenkt, dass Russland und China einen gemeinsamen Vorschlag von Deutschland, Belgien und Kuwait zur einjährigen Verlängerung der Hilfslieferungen im UN-Sicherheitsrat blockiert haben", betonte der Unions-Außenexperte. "Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats müssen nun dringend einen Kompromiss finden", forderte Röttgen.

"Sollte Russland sich darauf nicht einlassen, sollten wir auch überlegen, auf der Basis unserer internationalen Schutzverantwortung für Zivilisten gegen den Willen Putins Hilfslieferungen zu autorisieren", sprach sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses notfalls für einen Alleingang des Westens aus, falls Russlands Präsident Wladimir Putin die Misson weiter blockiere. Allerdings sollten sich zuvor alle Seiten bewegen, um noch einen Kompromiss zu finden.

"Die Tatsache, dass jetzt bis auf weiteres gar keine Hilfe ins Land kommt, ist aber die schlechteste aller möglichen Situationen", warnte der CDU-Politiker. Die Argumente Russlands, dass sich die Situation in Syrien bereits deutlich verbessert habe, weshalb eine einjährige Verlängerung nicht nötig sei, wies Röttgen scharf zurück: "Das ist an Zynismus kaum zu überbieten, wenn man sich die dramatische, aktuelle Lage in Idlib anschaut", betonte er.

Themen folgen