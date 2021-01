03:00 Uhr

Röttgen setzt nicht auf Koalition mit FDP nach der Bundestagswahl

Exklusiv Der CDU-Vorsitzkandidat hält Liberale drei Jahre nach Jamaika-Aus als Regierungspartner für ungeeignet: "Auf eine Partei, die mal Lust hat zu regieren und dann wieder nicht, kann man sich nicht verlassen."

Wenige Tage vor der Wahl des neuen CDU-Parteichef hat sich der Kandidat Norbert Röttgen gegen eine Koalition der Union mit der FDP nach der kommenden Bundestagswahl ausgesprochen. „Die FDP hat ein historisches Versagen zu verantworten, indem sie sich nach zwei Großen Koalitionen einem neuen Anfang und der Regierungsverantwortung verweigert hat“, sagte Röttgen unserer Redaktion. „Auf eine Partei, die mal Lust hat zu regieren und dann wieder nicht, kann man sich nicht verlassen“, betonte er. „Das sind unsichere Kantonisten, auf die ich nicht setzen würde“, erklärte der CDU-Außenpolitiker.

„Kann ja sein, dass die FDP jetzt auf einmal wieder auf die Idee gekommen ist, dass der Sinn von Politik auch darin bestehen könnte, zu gestalten, zu entscheiden und zu regieren“, sagte Röttgen. Doch auch die Wähler würden das Scheitern der Jamaika-Koalition vor drei Jahren nicht vergessen.

Röttgen würde sich auch eine Kanzlerkandidatur zutrauen

Röttgen betonte zugleich, dass er sich im Falle eines Wahlsiegs auf dem CDU-Parteitag prinzipiell auch die Kanzlerkandidatur der Union zutraue: „Es ist das Selbstverständnis der CDU, dass ihr Vorsitzender das Kanzleramt ausführen will und es auch kann“, sagte der CDU-Außenpolitiker unserer Redaktion. „Wir sollten nicht den Weg der SPD einschlagen und sagen: Wir haben zwar einen Parteichef, aber das Kanzleramt trauen wir dem nicht zu“, sagte er.

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 27 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. Zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. E rster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage

Februar 15.2. Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

März 9.3. Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. Merkel: Wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. Bund und Länder: Ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag

April 2.4. Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. Kreise: Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. Corona-Infektion: Britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Mai 5.5. Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

Juni 9.6. Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus

Juli 3.7. Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise

August 11.8. Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

September 29.9. Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern

Oktober 2.10. US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen

November 2.11. Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. Bund und Länder appellieren: Keine privaten Feiern mehr

18.11. Bundestag beschließt Änderungen beim Infektionsschutzgesetz 25.11. Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

Dezember 1.12. Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu 2.12. Bund und Länder: Teil-Lockdown wird bis in den Januar verlängert 9.12. Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

12.12. Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung 13.12. Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab dem 16. Dezember 13.12. Bund und Länder beschließen Versammlungsverbot an Silvester 13.12. Möglichst keine Schul- und Kita-Besuche ab Mittwoch bis 10. Januar 13.12. Bund erhöht Corona-Finanzhilfen für Unternehmen

19.12. Corona-Impfstoff von Moderna erhält Notfallzulassung in den USA 21.12. EMA empfiehlt erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU 21.12. EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer 22.12. Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein (dpa)

Es sei trotzdem kein Automatismus, dass der CDU-Vorsitzende auch Kanzlerkandidat der Union werde. „Es geht im Wahlkampf nicht um das eigene Ego, sondern um die bestmögliche Aufstellung“, sagte der Kandidat und verwies zugleich auf das Mitspracherecht der CSU und deren Parteichef: „Wenn ich gewählt werde, werde ich mich sehr rasch mit Markus Söder besprechen“, sagte Röttgen. „Wir kennen uns ja seit Jahrzehnten, waren beide Landesvorsitzende der Jungen Union, beide Umweltminister während der Atomkatastrophe von Fukushima. Ich werde ihn aufsuchen, denn ich bin ja dann der Neue im Amt.“

Röttgen lobt Söders Krisenmanagement

Allerdings werde es in diesem Falle sicher kein Frühstück geben, wie als die damalige CDU-Chefin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur überließ: „Um gleich gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, würde ich eine andere Tageszeit bevorzugen“, sagte Röttgen. Gleichwohl lobt der CDU-Politiker den bayerischen Ministerpräsidenten: „Ich finde, was Markus Söder in dieser Krise auszeichnet, ist seine klare Kommunikation“, sagte Röttgen. „Damit hat er Vertrauen geschaffen. Das ist eine große Leistung.“

Der Außenpolitiker erwartet, dass der CDU-Parteitag in seiner durch die Pandemie erzwungenen virtuellen Form besonders spannend werde, weshalb er sich auf seine Rede vorbereite: „ Auch vor einem Parteitag mit Publikum würde ich mich vorbereiten“, sagte Röttgen. „Aber natürlich werden die Emotionen und die Atmosphäre fehlen. Als Redner spricht man in eine dunkle Kamera hinein. Man spürt nicht, wie die Delegierten reagieren, kann nicht mit ihnen interagieren. So etwas lässt sich nicht üben. Auch deshalb wird der Parteitag so spannend.“ (AZ)

Lesen Sie das ganze Interview mit Norbert Röttgen: Norbert Röttgen als neuer CDU-Chef? "Es geht nicht um das eigene Ego"

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen