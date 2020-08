Rund 20.000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Corona-Auflagen

Gegen was demonstrieren die Verrückten eigentlich? Das Partyvolk scheint sich nun mit den rechten Staatsfeinden zu verbünden.

Interessant ist für mich nur, dass sich Leute, die sich in Sachen Klimawandel immer über die angeblich korrupten und fehlgeleiteten Wissenschaftler erregt haben, nun in Sachen Corona wegen befürchteter eigener Betroffenheit plötzlich als fanatische Anhänger der Wissenschaft zeigen. Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der zu viele nur noch an ihren eigenen Vorteil zu denken in der Lage sind. Solidarität mit anderen ist nicht mehr gefragt.

