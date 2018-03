17:56 Uhr

Russland kündigt Vergeltung für britische Sanktionen an Politik

Einsatzkräfte an der Bank, auf der der frühere Doppelagent Sergei Skripal mit Vergiftungserscheinungen aufgefunden wurde. Großbritannien hat nun Sanktionen verhängt.

Die angespannte Situation zwischen Großbritannien und Russland spitzt sich weiter zu. Nun kündigt Russland Vergeltung an.

Russland will bald auf die Ausweisung von 23 Diplomaten aus Großbritannien reagieren. Das teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit.

Das Vorgehen Londons sei eine "beispiellose grobe Provokation", hieß es in der Mitteilung. Es sei inakzeptabel, dass die britische Regierung zu derartigen Mitteln greife. London wolle lediglich seine eigenen politischen Interessen durchsetzen und opfere dafür die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Theresa May: Russische Diplomaten haben eine Woche Zeit, das Land zu verlassen

Premierministerin Theresa May hatte zuvor angekündigt, dass die russischen Diplomaten eine Woche Zeit hätten, das Land zu verlassen. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter. Russland hatte ein britisches Ultimatum zur Aufklärung des Attentats verstreichen lassen. Moskau weist die Vorwürfe zurück. (dpa)

