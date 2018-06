Russland streitet mit Westen über Stärkung der OPCW

Reaktion auf Unions-Asylstreit

Österreich übt an der Grenze Abwehr von Flüchtlingen

Viele Flüchtlinge kommen derzeit nicht an die österreichisch-slowenisch Grenze. Doch Österreichs Innenminister Kickl will ein Signal in die Welt senden. Dazu lässt er rund 700 Einsatzkräfte aufmarschieren. Und was macht Deutschland?